Tizenhárom különböző állatkertben töltheted a mai éjszakát!

A nyár utolsó péntek estéje hagyományosan az Állatkertek Éjszakájának időpontja. Az idei évben augusztus 25-ére esik ez a nap, amikor országszerte tizenhárom különböző állatkertben, vadasparkban, szafariparkban és más állatos bemutatóhelyen várják különleges esti programokkal a nagyközönséget.

Ma van az Állatkertek Éjszakája, melynek egyik helyszíne a Fővárosi Állat- és Növénykert – Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

A program a Fővárosi Állat- és Növénykertben, valamint a Tropicarium Budapestben 18 órától indul. Íme a tizenhárom helyszín, mely országszerte várja a látogatókat a kora esti óráktól:

Budakeszi – Budakeszi Vadaspark

Budapest – Fővárosi Állat- és Növénykert

Budapest – Tropicarium

Debrecen – Nagyerdei Kultúrpark

Győr – Xantus János Állatkert

Jászberény – Jászberényi Állat- és Növénykert

Kecskemét – Kecskeméti Vadaskert

Miskolc – Miskolci Állatkert

Pécs – Pécsi Állatker

Poroszló – Tisza-tavi Ökocentrum

Szeged – Szegedi Vadaspark

Veresegyház – Veresegyházi Medveotthon

Veszprém – Veszprémi Állatkert

Vár téged az Ikarus MiniFeszt

A nyári szünet utolsó hétvégéjén húsz Ikarus buszt állít ki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. A Múzeum harmadik alkalommal rendezi meg idén az Ikarus MiniFeszt című találkozóját, amelyen megtekinthetőek lesznek azon járművek, amelyek kiemelkedő szerepet töltöttek be az Ikarus gyár történetében. A rendezvényen megtekinthető a Bringára váltva című időszaki kiállítás is, amely több mint száz kiállított kerékpáron keresztül mutatja be a kerékpározás kétszáz éves történetét és sportjellegű vonatkozásait. A különleges rendezvény augusztus 25-től 27-ig várja az érdeklődőket.

Vár a budapesti zsibvásár

Kirakodóvásár, kultúrzsibi, használtcikkpiac – hívhatjuk bárhogyan, a lényeg, hogy minden hónap negyedik szombatján, így augusztus 26-án déltől is piacozhatunk a Szimpla Kertben. Érdemes felkutatni a padlást, elhozni mindazt, ami nekünk már fölösleges, de az is elég, ha csak nézelődni szeretnénk, vagy a bolhapiacok hangulatára vágyunk.

Pál utcai fiúk a Füvészkertben

A legtöbb látogató első kérdése, ha belép a Füvészkert kapuján, hogy hol van a tó, amelyben Nemecseket megfürdették. Augusztus 26-án, szombaton, 14 órától többek között erre kaphatunk választ egy tematikus séta során, amelyen bemutatják a Molnár Ferenc regényéből ismert helyszíneket. Megismerhetjük, hogy hogy nézett ki a kert a regény írásának idején, és pontosan mi is maradt ezekből a területekből.

Budapest Roller Disco

Nyár utolsó hétvégéjén méltó búcsút vehetünk az évszaktól egy kültéri görkoris bulin. Augusztus 26-án, szombaton 17 órától a MOMkult melletti Sirály sétányon csendülnek fel a szuper zenék, és korit is foglalhatunk.

Óriási élmény vár rád a kültéri görkoris diszkóbulin (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Szombaton különleges úszóversenyt tartanak a gyékényesi búvártóban

Augusztus 26-án, e hét szombatján jótékonysági úszóversenyt rendeznek Gyékényesen, a festői szépségű búvártóban. Az eseménnyel a résztvevők jó ügyet, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkáját támogatják. Különleges helyszín ez az úszás szerelmesei számára: a kristálytiszta vizéről híres tó közepén egy apró sziget áll. A víz roppant nyugodt is, így profik és amatőrök is bátran kipróbálhatják magukat.

Sóletfesztivál 2023

A Sóletfesztivál hagyományosan a Zsinagógák Hetének nagyszabású nyitóprogramja. Az idén augusztus 27-én megrendezett tematikus gasztrofesztivál sok ezer adag sóletet vonultat fel, ám sosem ugyanúgy, sosem ugyanazt.

Az idei újdonságok egyike a vadiúj helyszín, az újlipótvárosi RaM-ArT Színház, melynek parkja ideális körülményeket biztosít egy felhőtlen családi nap eltöltésére, sztárokkal, finomságokkal, gyerekprogramokkal és kultúrával. A különböző sóletek nemzetek és sztárok ízlése szerint készülnek, hogy az ötféle egytálétel közül mindenki megtalálhassa a leginkább kedvére való babos finomságot.

Yoga & Brunch a Digó Lizsében

Az augusztus 27-ei vasárnap délelőttöt ráérősen kezdhetjük, a városligeti Digó Lizsében. Egy kellemes, átmozgató jógával indul a program, majd egy kiadós brunch mellett pihenhetünk, ahol lesz sajttál, rákkrém, focacciakosár, és természetesen ezek mellett pizzát is rendelhetünk.

III. Django Feszt Budapest

Idén új helyszínen, Budapest szívében, a margitszigeti Kristály Színtéren zajlik a jazz manouche, gypsy jazz, a magyar cigányzene, a világzene és a swingtáncok találkozásának ünnepe, a III. Django Feszt Budapest. Az esemény Django Reinhardt gitárosnak és Stephane Grappelli hegedűsnek, az európai jazz első és úttörő alakjainak állít emléket. Augusztus 27-én vasárnap 13 órától 2 színpadon 7 zenekarral, több mint 50 zenésszel, a manouche jazztől megszokott elképesztő virtuozitással és életörömmel várják a szervezők a zenekedvelőket és táncosokat. A rendezvény családbarát, szabadtéri és idén először fókuszba kerül a swingtánc is, vagyis a remek koncerteken túl táncos bemutatókat láthatnak az érdeklődők és részt vehetnek egy swingtáncórán is.

Ideiglenes forgalomkorlátozás Erzsébetvárosban

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. augusztus 25-27. között Budapest VII. kerületében. Tilos megállni augusztus 25-én 0 órától augusztus 27-én 1 óráig a Murányi utca 43-49. számok előtt, Marek József utca 28. szám előtt. Szakaszosan és időszakosan lezárják augusztus 26-án 18 órától augusztus 27-én 1 óráig a Murányi utcát a Marek József utca és a Dembinszky utca között.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Terézvárosban

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. augusztus 25–27. között Budapest VI. kerületében. Tilos megállni augusztus 25-én 0 órától augusztus 27-én 24 óráig a Podmaniczky utca mindkét oldalán az Izabella utca és a Szinyei Merse utca között. Lezárják augusztus 25-én 0 órától augusztus 27-én 24 óráig a Podmaniczky utcát az Izabella utca és a Szinyei Merse utca között.

93 éves lett Sir Sean Connery Oscar-díjas skót származású angol színész

Az 1930. augusztus 25-ei születésű híresség volt már szénrakodó, koporsófényesítő, tengerész és body building bajnok. 1956-ban a Lyric Theatre Hammersmith, majd a Her Majesty Theatre színház társulatának tagja lett. 1956-ban kezdődött el filmes pályafutása, az 1962-ben forgatott Dr. No című James Bond-alakítása tette világhírűvé, a James Bond-sorozat 7 filmjében alakította a főszerepet. Dolgozott Hitchcockkal és huzamosabb ideig Sidney Lumet-vel (A domb, Anderson-magnószalagok, Gyilkosság az Orient expresszen, Családi ügy), majd Steven Spielberggel (Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag).

105 éve született Katherine Johnson

1918. augusztus 26-án született Katherine Johnson afroamerikai fizikusnő, matematikus, űrkutató, a NASA számítógép-programozója. Alapvető kutatásokkal járult hozzá az amerikai űrporgramokhoz. Ő írta a NASA első digitális számítógépein futó alkalmazásokat. Afrikai származása miatt és azért, mert nő volt, sok problémával találta szemben magát, amíg be nem bizonyította a férfi kollégáknak és főnököknek a tehetségét, tudását és szorgalmát. A számolás joga (Hidden Figures, 2016) című amerikai filmdráma 101 évet élt.

Augusztus 26. a kutyák világnapja

A kutyák világnapján az ember legrégibb és leghűségesebb társállatáról emlékezünk meg. A nap célja a kutya és a gazda közötti odaadó szeretet ünneplése közös játék és különféle rendezvények keretében, illetve a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra.

Ma van a kutyák világnapja. Fotó: LightField Studios

A héten még kitart a pokoli meleg

Pénteken igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés felhővel – írta meg a Köpönyeg. Esetleg az északnyugati tájakra sodródhat be zápor vagy zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke bőven eléri a 31-37 Celsius-fokot. Emiatt és a korábbi napok hőmérséklete miatt másodfokú hőségriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek éjfélig. Szombaton is hasonló időjárásra számíthatunk, így előfordulhat, hogy a hőségriadót meghosszabbítják. Vasárnap eleinte napos marad az idő, majd északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon záporok, zivatarok is előfordulnak. Az északnyugati szél fokozatosan megerősödik.