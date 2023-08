Szirénázó tűzoltóautó ütközött a Zsinagógánál

Összeütközött egy tűzoltóautó egy Skodával a Zsinagóga előtt a Károly körút - Dohány utca kereszteződésében augusztus 16-án a késő délutáni belvárosi csúcsforgalomban. A megkülönböztető jelzéssel haladó tűzoltókocsi a piros lámpánál álló Skoda mellett akart elhaladni, azonban kikerüléskor nekiütközött, szerencsére senki sem sérült meg. Az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálja.

A rendőrségi helyszínelőket várták a tűzoltók Forrás: Olvasónk

Át lehet-e menni a piroson, ha mögöttem szirénáznak?

Az ellentmondásos helyzetben, amikor egy mentő járművet kell elengedni a piros lámpánál, a KRESZ szabályai és a közlekedési biztonság közötti egyensúlyra kell törekedni. A jogszabály azt írja elő, hogy elsőbbséget kell adni a megkülönböztető jelzéseket használó járműveknek, de a piros lámpánál való áthaladás tilos. Egyedi helyzetekben azonban az adott körülményeket és a biztonságot is figyelembe kell venni. Abban az esetben, amelyet egy olvasónk vetett fel, a mentő jármű elengedése érdekében az autós a piros lámpán áthaladt, de nem ért át, csak előrébb húzódott félre, hogy a mentő járműnek utat engedjen. Ez a szituáció gyakran előfordul a nagyvárosi közlekedésben, ahol néha a zöld lámpán áthaladó autósok a torlódás miatt nem tudnak a kereszteződésből kijutni. Bár ezek is technikailag szabályszegések, a hatóság a gyakorlatban gyakran nem indít eljárást ellenük. Mindent figyelembe véve, az olvasó esete kivételes, és a közúti biztonság fenntartása és szabályai mellett az egyedi helyzetek mérlegelése is fontos. A megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveknek elsőbbséget kell adni, de csak olyan módon, amely nem veszélyeztet másokat. A megfontolt döntéshozatal és a körültekintő vezetés mindig fontos.