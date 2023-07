Vigyázat! Hamisítják a Szegedi Ifjúsági Napok jegyeit

A napokban több bejelentés is érkezett az augusztus 23-26 között érkező Szegedi Ifjúsági Napok szervezőihez, hogy különböző online piactereken, közösségi felületeken hamisnak tűnő belépőjegyeket árulnak a nyárzáró fesztiválra. „Azt látjuk, hogy más jegyrendszerből, más rendezvényre szóló jegyet használnak fel, melyet a QR-kód, ár, helyszín és egyéb adatok módosítása után a Szegedi Ifjúsági Napokra érvényes jegyként tüntetnek fel” – mondja Kolonics Erika, a Coca-Cola SZIN főszervezője, aki arra kéri a látogatókat, hogy mihamarabb jelezzék, ha gyanús jegyre bukkannak és legyenek óvatosak a másodkézből vásárolt jegyekkel.

A SZIN szervezői a hamisított jegyekkel kapcsolatban meg is tették már a feljelentést, de az is tudomásukra jutott, hogy valós jegyek többször kerülnek forgalomba különböző fórumokon. Ez esetben azonban a szervezők sajnos tehetetlenek, az érvényes jegyekkel csak az tud bejutni a fesztiválra, aki először mutatja be a beváltáskor a jegyen lévő QR kódot, ezért is érdemes hivatalos forrásból vásárolni a belépőt. A szabadpiacon feltűntek ezeken kívül még különböző passzok is, melyek a nagyszínpad backstage-ébe ígérnek bejutást. A szervezők hangsúlyozzák, hogy ilyen passzok soha, semmilyen fesztiválon, így a Coca-Cola SZIN-en sem kerülnek forgalomba.

„A Szegedi Ifjúsági Napokra érvényes belépőjegyeket kizárólag a saját honlapunkon, a www.szin.org weboldalon, illetve jegypénztárunkban, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpontban lehet vásárolni” – mondja a főszervező. „Ajánljuk figyelmetekbe partnerünk, a TicketSwap B.V. által üzemeltetett www.ticketswap.hu online jegyek adásvételét lebonyolító platformot, ahol az eladásra szánt jegy érvényességét a jegyrendszerünk minden esetben ellenőrzi a diákjegyek kapcsán pedig a Diverzum a hivatalos partnerünk” – tette hozzá.



Az idei fesztiválon a nagy világsztárok, így Timmy Trumpet, Lukas Graham, Rita Ora és Alok mellett a hazai fesztiválkedvencek sora zárja majd a nyarat Szegeden, a Tisza-parton.

