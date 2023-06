Háromszoros magyar olimpiai bajnokkal edzett együtt Novák Katalin – fotók

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke már többször bizonyította, hogy ha teheti, szívesen sportol. A Ripost számolt be róla néhány hónapja, hogy az államfő, aki a Magyar Honvédség főparancsnoka is, a koszovói KFOR-misszió magyar katonáival együtt edzett. Velük tartott a futóedzésre, sőt csocsózott is a katonákkal. Novák Katalin remekül tudta tartani a honvédekkel a tempót, hiszen sokat sportol, gyakran fut, és külföldi útjain is gyakran futással kezdi a napot.

A köztársasági elnök kedden a Vasas Pasaréti Sportcentrumába látogatott el, ahol együtt edzett Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívóval. Galériánkat az alábbi képre kattintva lehet végignézni!