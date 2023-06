Nem fogsz örülni! Így változik szombatra az időjárás

Hullámvasútra került az utóbbi időben az időjárás. Nemrég még a hőségriadó miatt fájhatott sokak feje, ezt követően igazán kellemes időben volt részünk az utóbbi napokban. A koponyeg.hu prognózisa szerint azonban talán érdemes lenne más programot tervezniük azoknak, akik a hétvégére le akartak ugrani a Balatonra egy kicsit pancsolni.

Fotó: Pixabay

Az időjárási portál szerint ma még többnyire napos időjárásban lehet részünk, bár időnként felhősödést is tapasztalhatunk. A maximumok országszerte 28 fok körül alakulnak. Szombaton azután nagyot fordul ismét az időjárás. Zömében záporos, zivataros lesz a hétvége első napja, ráadásul a hőmérséklet is visszaesik, így maximum csupán 25 fokot mérhetünk, ami nem igazán strandidő. Vasárnapra egy kicsit melegszik a levegő, és már akár 27 fok is lehet, ám a hőérzetünket jelentősen rontja majd az élénk légmozgás.

A jövő heti kilátások csupán annyiban biztatóak, hogy melegszik a légkör, így a napi csúcshőmérsékletek már elérik a 28-29 fokot, ám hétfő kivételével mindennap várható zápor, zivatar. Igaz, jövő hét hétvégén már sokat látjuk majd a napot, és a hőmérsékletre sem lehet panaszunk, ami a mostani számítások szerint 28 fok körül alakul.