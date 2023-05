Azonnal kiadták a riasztást: zord zivatarok csúfítják a nyári időt

Szerdán a Dunántúlon felszakadozik, csökken a felhőzet. A déli, délkeleti tájakon zápor, zivatar is kialakulhat, emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat erre a napra több megyére is figyelmeztető előrejelzést adott ki. Több helyen kísérhetnek élénk széllökések az északi, északkeleti szelet, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. A csúcshőmérséklet döntően 26 és 28 fok között várható.

Fotó: met.hu

Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, és ismét inkább délen törnek magasra a gomolyok, és itt alakul ki csapadék. 24-30 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken és szombaton folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás. Zápor, zivatar bárhol előfordulhat. Marad az igazi nyári meleg 25-30 fokkal - írja a Köpönyeg.