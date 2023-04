Teljes a Colosseum nemzetközi sztársora

A TicketSwap Colosseum a nemzetközi fesztiválok tekintetében is kimagasló építészeti tér, egy izgalmasan megvilágított modern amfiteátrum, mely az innovatív fenntarthatósági megoldások egy egyedi példája. Létrejöttében, a helyszínt tervező Hello Wood nemzetközi hírű építészirodát a raklapok inspirálták, építőanyagainak többsége újrahasznosított, újra hasznosítható vagy újra felhasználható. A 9 méter magas, 3000 fő befogadására képes Colosseum majd’ 5000 raklapból épül fel, az ipari anyagokból épült szerkezet nyers karaktere jól illeszkedik a mechanikus elektronikus zenéhez. A raklaposzlopok körívében két bár, a backstage valamint egy VIP zóna is helyet kap, táncterében pedig egy hatalmas „gladiátorfejbe” épített DJ pultban váltják egymást az underground elektronikus zene legjobbjai.

Közülük már több fellépő ismert, most azonban teljessé vált a nemzetközi fellépők listája. Nézzük, kiket is várhatunk idén!

Az első nap programjában lesz majd Herrensauna XXL, Patrick Mason, VTSS, MARRØN, Estella Boersma, Sugar valamint u.r.trax. Másnap érkezik Mall Grab, Partiboi69, KETTAMA b2b Miley Serious, Dj Gigola, JKS, Juicy Romance, Afriqua. Augusztus 12-diki sorban ott lesz SHDW & Obscure Shape, Hadone, Marco Bailey, Stephan Krus és Asymptote. A következő napon jön Soft Crash, Dj Tennis, Dixon, Massano, Marino Canal és GHEIST. Augusztus 14-én Courtesy, Anetha, Sven Väth, Byron Yeates valamint Chaos In The CBD. A Sziget zárónapján pedig a TicketSwap Colosseum nemzetközi fellépői közt lesz Sara Landry, I Hate Models, Shlømo, Kobosil, Rebekah, Lokier, Lee Ann Roberts, Frazi.er és 999999999.

