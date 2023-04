Elárulta a magyar orvos: ez a három legjobb játék a gyerekeknek

Hatalmas bölcsesség, amit a legtöbb szülő csak akkor hisz el, ha drága pénzen maga is megtanulta a leckét: minél drágább egy játék, annál valószínűbb, hogy a dobozával fog játszani a gyerek.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Miközben minden édesanya és édesapa a legjobbat akarja a gyermekének, a játékboltok egyre nagyobb kínálata még azoknak is könnyen fejtörést okozhat, akik konkrét elképzeléssel indulnak, hogy valami igazán jó játékot vegyenek a szemük fényének. Hiszen nincs is annál bosszantóbb, mint amikor az ember azt látja, hogy a jó ötletnek tűnt játékok rekordidő alatt kerülnek a játékosdoboz aljára vagy a sarokba.

S hogy akkor mik a legjobb játékok a gyereknek? Nos, a válasz nem akárhonnan érkezik! Dr. Mangó Gabriella hét gyermeket szült, tízgyermekes mozaikcsaládban él, és a közösségi oldalán adta meg a választ a fenti kérdésre. A legdurvább, hogy ezeket nem is a játékboltokban, hanem a konyhafelszerelési üzletekben, osztályokon találhatjuk meg. A jó hír, hogy nem kerülnek vagyonokba, és bizony tényleg elképesztően sokáig és sokféleképpen képesek játszani velük a gyerekek. No de mikről is van szó?!

Dr. Mangó Gabriella (Fotó: Czímer Tamás)

A gyereknek a legjobb játék a fakanál, a tésztaszűrő és a fazék. Vehettünk anno bármilyen extradejófejlesztő játékot a gyerekeknek, a legjobbakat a fenti eszközökkel játszották. Sőt, két tésztaszűrővel még olimpiai címért is »versenyeztünk«, ujjvívásban

– árulta el a gyöngyösi háziorvos. Nehéz vele vitatkozni.