Elképesztő mélység: hátborzongató, mit találtak a tengerben a kutatók

A világ második legmélyebb, 274 méter mély víz alatti üregét fedezték fel Mexikó partjainál, a Chetumal-öbölben. Ennél csak a kínai Szansa Jung-lö mélyebb, mely 300 méteres. A most vizsgált tengeri barlang a Taam ja' nevet kapta, ami „mély vizet” jelent – írja az iflscience.com. A kutatások szerint a kék lyuk 13 690 négyzetméteres és nagyon meredek oldalai 80 fokban lejtenek. Alig öt méterrel a tengerszint alatt kezdődik, ahol a víz hőmérséklete és sótartalma jelentős változást mutat.

A Taam ja'-t felfedező kutatók még vizsgálják a víz mikrobiológiai sokféleségét. A kék lyuk szerkezetének és geológiájának tanulmányozása a távoli múlt környezetére és éghajlatára is rávilágíthat. Az ehhez hasonló formációk az utolsó jégkorszakban keletkeztek, amikor a tengerszint több mint 100 méterrel alacsonyabb volt a jelenleginél. Mészkőbarlangként kezdték volna életüket, de ahogy a tengervíz emelkedett és a belsejükbe jutott, a mennyezet beomlott és tengeri barlang keletkezett. A tudósok még őskori lények, például teknősbékák és krokodilok kövületeit is felfedezték hasonló kék lyukakba ágyazva. Az is ismert, hogy nyüzsgő élőhelyei többek között a koralloknak, cápáknak, nem is beszélve a mikrobiológiai sokszínűségről.