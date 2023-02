Soha nem volt még akkora a magyarellenesség, mint most Ukrajnában

Nemcsak a háború, a kényszerbesorozások is súlyosan megkeserítik a Kárpátalján élők mindennapjait. Nem túlzás azt mondani, hogy az emberek a saját szomszédjaiktól is rettegnek. A Tények riportja szerint Kárpátalján újra felerősödött a magyarellenesség. A munkácsiak egyre jobban félnek attól, hogy hamarosan nekik is el kell hagyniuk otthonukat, ahol a gyermekeik is a jövőjüket tervezték. A magyarokat ért támadások miatt most többen levélben fordultak az ukrán elnökhöz segítségért.

A magyarok elleni támadások pár hónappal ezelőtt kezdődtek Munkácson, amikor a várból eltávolították a turulszobrot, a helyzet azonban nem javult, csak rosszabbodott. Egyre gyakoribbak a magyarok ellen elkövetett atrocitások. Kárpátalja kormányzója a Tényeknek azt mondta:

Korábban egyetlen incidens se volt a lakóhelyünkön, fontos tisztába lenni azzal a ténnyel is, miszerint kifejezetten Kárpátaljáról viszik az embereket. Ez nem igaz, nincs válogatás, állampolgárság szerint, az ukrán törvények mindenkire vonatkoznak

– hívta fel a figyelmet Viktor Mikita.

Bár jelenleg tűzszünet van a térségben, még így is puskaporos a hangulat, ezzel kapcsolatban Petei Judit azt mondta a TV2-nek, hogy a munkácsi események súlyos árnyékot vetettek a magyarság ittlétére, és ezt kell most gyökeresen elfolytatni – mondta a Tények stábjának a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. A magyarellenes intézkedések mögött egyes hírek szerint az állhat, hogy nemrég kizárták a hírhedt Baloga klán fejét a megyei testületből.