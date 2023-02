Arany minősítésű tanúsítványt kapott a Szerencsejáték Zrt.

A Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszer egy olyan szakmailag megalapozott, objektív szempontrendszer, amely több lépcsőben és számos dimenzió mentén vizsgálja, majd osztályozza, a vállalatok felelős foglalkoztatói tevékenységeit, HR stratégiáját. A Nemzeti Lottótársaság első alkalommal vett részt az auditon, amelyen a legmagasabb, arany minősítési fokozatot sikerült elérnie.

Arany minősítésű felelős foglalkoztatói tanúsítványt kapott a Szerencsejáték Zrt. Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. az OFA által vizsgált 9 foglalkoztatási dimenzió mindegyikében rendelkezik jó gyakorlattal, a következő 4 dimenzióban pedig kiemelkedő értékelést kapott: a béren kívüli juttatások, a tudástranszfer, a fizikális és mentális egészségi állapot megőrzése, valamint a közösségi- és társadalmi jóllét támogatása.

„Mi a Szerencsejáték Zrt-nél úgy gondoljuk, hogy a foglalkoztatás minősége kulcsfontosságú a szervezeti kultúránk megerősítésében, ezért is tölt el minket büszkeséggel a Felelős Foglalkoztató Pályázaton elért arany minősítés. Őszintén hiszek az „Együtt csak nyerhetünk!” munkáltatói márkaszlogenünk erejében, hiszen kimagasló üzleti eredményeinket és pozitív megítélésünket többek között az összetartó, elkötelezett és lojális munkatársainknak köszönhetjük.” – mondta Mager Andrea. A Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: „Számunkra mindig is kiemelkedően fontos volt, hogy munkatársaink és játékosaink támogatása mellett a társadalom számára is minél több pozitív dolgot tudjunk visszaadni. Emiatt külön öröm, hogy az audit során CSR programjaink közül hármat is társadalmi szintű népszerűsítésre, adaptálásra javasoltak.”

A Szerencsejáték Zrt. bő tíz éven belül a hetedik rangos elismerését szerezte meg különböző szakmai szervezeteknél a „Legvonzóbb munkaadó” és a „Felelős foglalkoztató” kategóriákban. Ebben az időszakban háromszor érdemelte ki a „Randstad Legvonzóbb Munkaadó” díját, valamint ötször is elnyerte a „Fogyatékosság-barát Munkahely", a „Fogyatékosság-barát Munkahely Champion 2010-2019”, valamint az „Év Családbarát Vállalata" díjakat - derült ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.