Mi történt? A TV2 sztárja összepakolt, és a családjával elhagyta az országot

Baranya Dávid tavaly Törőcsik Franciska táncpartnere volt a Dancing with he Stars műsorban, párosuk hamar lenyűgözte a nézőket. A TV2 sztárja és a gyönyörű színésznő nemcsak szimpatikusak voltak, de hamar összeszoktak, és a profi táncos mindent kihozott párjából, amit lehetett. A zsűritől többször ki is érdemelték a 30 pontot, a nézők pedig egyre többen szavaztak rájuk, végül az előkelő harmadik helyet szerezték meg. A sikernek azonban ára volt, szinte semmi másra sem maradt idejük, Dávid hónapokig alig látta feleségét és szépen cseperedő kisfiát.

A TV2 nagy sikerű műsorában Baranya Dávid Törőcsik Franciskával a harmadik helyen végzett – Fotó: Nánási Pál / TV2

A TV2 sztárja a Karib-tengerhez szökött családjával

Már a műsor közben ígéretet tett feleségének a profi táncos, hogy 2025 év elején elutaznak valami távoli, trópusi országba. A TV2 sztárja betartotta ígéretét, és meg sem álltak a paradicsomi Guadeloupe-szigetig, ami a Karib-térség gyöngyszeme. Baranya Dávid és felesége kisfiukkal végre átadták magukat a pihenésnek, ráérősen sétálnak, felfedezik együtt a sziget természeti kincseit, még egy magyar bárt is találtak.

„Basse-Terre Guadalupe vadregényesebb fele, csodálatos trópusi növényzettel, vízesésekkel, számtalan túraútvonallal, de itt is találunk csodaszép tengerpartokat” – olvasható Dávid Instagram-oldalán. – Percek alatt hatalmas eső tud lezúdulni, és pont ilyen gyorsan el is állni. Ezt mi is megtapasztaltuk, nagy szerencsénkre csak az autóból. Hatalmas banánültetvények vannak lépten-nyomon, hihetetlenül zöld minden. Minket lenyűgözött teljesen!”

Kétéves házassági évfordulót ünnepeltek

A táncos és felesége két évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymásnak.

„A helyszín is különleges volt, mert egy régi gyárépületben tartottuk. Sokan biztos furcsállták, amikor megérkeztek, de amikor felértek a csodásan feldíszített terembe, teljesen elképedtek” – mesélte korábban Dávid.