Till Attila bevallotta, milyen is ő valójában

TV2 egyik legrégebbi arcának mindenről is meg van a véleménye, és ami őt érdekli arról nagyon szívesen beszél. Till Attila a hot! magazin stábjának most olyan dolgokat mesélt el, amit eddig kevesen tudhattak.

Fotó: Bánkúti Sándor

hot!: A képernyőn mindig nagyon magabiztosnak tűnsz. Mennyi önbizalmad van valójában?

Till Attila: Ez mindig is ambivalens volt bennem. Nekem gyerekkoromtól nagyon nagy önbizalmam van, miközben ez számomra nem jelent semmit. Ez annyi, hogy lehetetlen kizökkenteni.

Ha valaki elmondja nekem nyolcvanhétszer, hogy nem vagyok jó vagy tehetséges, nem érint meg, de a hétköznapjaimban nem veregetem meg a saját vállamat.

hot!: Soha nem voltál elszállva magadtól?

Till Attila: Hiányzik belőlem az az energia, hogy mások fölé emeljem magam. Csapatjátékos és emberszerető vagyok, semmilyen körülmények között nem élnék vissza azzal, hogy ismert vagyok. Sokan el vannak szállva maguktól, de ez azokat érinti meg jobban, akik valamiért sérültek vagy problémákat akarnak kompenzálni. Azt hiszem, én nem ellensúlyozok semmit, de ez egy érdekes kérdés, mert az ember nem teljesen tudja megítélni saját magát.

„Nagyon rövid ideig tudok haragudni másokra”

hot!: Hogyan találod meg az egyensúlyt a munka és a család között?

Till Attila: Úgy, hogy nem keresem. Nem dolgozom azon, hogyan kellene élni, hanem csak élek. Nincs receptem vagy iskolám, amit alkalmaznék az életre vagy a munkámra, mindent a saját fejem után menve teszek – ez eddig bejött. Talán az segít sokat az életben, hogy hallgatok másokra is. Azt szoktam mondani, hogy egy tehetséges ember kicsit olyan, mint egy birodalom: ami inspirálja, azt azonnal be is építi a saját életébe, ami hasznos, érdekes neki, azt bekebelezi, magáévá teszi, és új­ra­hasz­no­sít­ja. Én is ilyen vagyok.

Fotó: Markovics Gábor / hot magazin!

hot!: Nem is vagy haragtartó?

Till Attila: Nagyon rövid ideig haragszom másokra. Ha valaki olyat mond, amivel megbánt, megsértődöm öt percre, és utána elengedem. Az élet szerintem egyfajta önmenedzselés a tehetségen kívül. A lényeg, hogy bárki bármit mond, neked kell döntened, és ha okosan teszed, akkor jó életed lesz.

hot!: Igazán kinek a véleményére adsz?

Till Attila: A feleségemére és még egy-két közeli barátéra.

Folyamatosan beszélgetünk, és segítünk egymásnak.

Engem nem zavar, ha Kriszta nézi a Sztárban Sztár leszek!-et, és az sem zavar, ha szeretne elkapcsolni róla. Van úgy, hogy azt mondja, nem tetszik valamelyik ruhám, de ez nem baj. Attól még én tudom, hogy miért van rajtam, és mi célt szolgál.

„Utálom, ha nem úgy nézek ki, ahogy szeretném”

hot!: Mennyire vagy hiú?

Till Attila: Nagyon, de nem mindig. Inkább azt mondanám, hogy időszakosan vagyok az. Amikor szerepelni kell, akkor nagyon, de szerda reggel a közértben egyáltalán nem. Néha, mondjuk, megbánom, mert igyekszem mindig jól kinézni, csak a hétköznapokban nem érdekel annyira az öltözködés. Ugyanolyan vagyok a tévében, mint otthon, csak egyszerűbb.

