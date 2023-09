Brutál szexi testhez simuló bőrszerkóban fotózták Salma Hayeket

Salma Hayek Pinault mexikói-amerikai színésznő 57 évesen is fiatalokat megszégyenítő formában van. Nemrég ünnepelte a születésnapját, aminek alkalmából egy bikinis fotóval örvendeztette meg a rajongóit.

Salma Hayek / Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A legfrissebb vörös, testhez simuló ruháját egyébként egy rendezvény miatt öltötte magára a színésznő. Aki nem is aprózta el, rögtön egy egész képsorozatot töltött fel Instagram-oldalára.

„Minden készen áll a ma esti New York-i Caring for Women vacsorára, amelyet a @keringfoundation mutat be, és amely egy olyan ügyet támogat, amely nagyon közel áll a szívemhez. ❤️ #CaringForWomen” – írta Salma Hayek szexi fényképhez.