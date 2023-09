Bódi Sylvi apró bikiniben slaggal locsolta magát – Fotó

Mint arról a Metropol beszámolt, a csinos modell nemrég mélyenszántó gondolatok kíséretében posztolt egy meztelen fotót közösségi oldalára. Ez napra pontosan egy hónappal ezelőtt történt, így nem is csoda, hogy Bódi Sylvi idejét érezte ismét megmutatta bomba alakját.

Bódi Sylvi / Fotó: Mirkó István / Nemzeti Sport

Ezúttal is egy profi fotós kamerája elé állt, aprócska fekete bikinijében, és hogy még inkább fokozza a szexiséget slagot ragadott és vízzel locsolta le magát. Mondanunk sem kell a szexi fotósorozat azonnal mindenkit érdeklődését felkeltettes, és csak úgy záporoztak az elismerő kommentek.

„Én nő vagyok, de Te női szemmel is gyönyörű, csinos és dög vagy most is! Nem csak ezeken a fotókon, atlétában, rövidnadrágban IS! ” - szólt elismerően az egyik hozzászóló.

„Kedves Sylvi lélegzetelállító és gyönyörű vagy Imádás” – tette hozzá egy másik.

„Semmit nem változtál, ugyan olyan szép és szexi vagy mint pár évvel ezelőtt” - olvasható a kommentek között.

„Még mindig nagyon szép vagy. Indulhatnál szépség versenyen szerintem simán nyernél” - biztatta egy negyedik.

