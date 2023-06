Hatalmas veszteség: elhunyt a Breaking Bad sztárja

A Breaking Bad színésze, Mike Batayeh 52 éves korában váratlanul elhunyt. A komikus-színész június 1-jén, otthonában, Michiganben, álmában halt meg egy szívroham miatt.

A rajongók a nagy sikerű AMC-sorozat, a Breaking Bad hírhedt Gustavo mosdójának menedzsereként ismerhették meg. Mike a mosoda vezetőjét, Dennis Markowskit 2011 és 2012 között alakította, és a néhai színész a nagy sikerű sorozat negyedik és ötödik évadában is szerepelt.

A néhai színészről - aki stand up komikus és író is volt - a TMZ-nek a nővére azt nyilatkozta:

„Mike nagyon fog hiányozni a családjának”.

Mike más sorozatokban is szerepelt, többek között a Marco Polo című történelmi drámában, az It's Always Sunny in Philadelphia című sitcomban és a CSI: Miami című rendőrségi drámában. Karrierje korábbi szakaszában az Everybody Loves Raymond című szitkomban is feltűnt, és az X-Men: Days of Future Past (2014) című filmben is dolgozott.

Breaking Bad actor dies suddenly at 52 as family say he's 'greatly missed' https://t.co/2J57fpbxKz — Brian Altman (@MrBsTweet) June 9, 2023

Nagyon tehetséges színész és komikus volt, de ami még fontosabb, nagyszerű barát

– búcsúzott tőle a kollégája.

Mike hihetetlenül tehetséges és szeretett ember volt. Sok szívet megérintett

- emlékezett meg róla egy másik kollégája.

Egy másik barátja viccesnek és tehetségesnek írta le a néhai színészt, hozzátéve, hogy tehetsége túlmutatott a komédiázáson, utalva arra, hogy a forgatókönyvírásban is jártas volt - írja a Mirror.