Sorra gratulálnak a rajongók: esküvői fotót mutatott a TV2 sztárja – Fotók!

A Dancing with the Stars táncosát láthattuk már fürdőruhában, de táncos ruhában is. Most azonban egy teljesen másik oldaláról ismerhettük meg őt.

Stana Alexandra a táncos ruhát esküvőire cserélte Fotó: Nagy Zoltán

Ugyanis Stana Alexandra és Meggyes Dávid egy fotózás kedvéért esküvői ruhába bújtak. A képeken a táncosnő egy gyönyörű csipkés esküvői ruhában látható virágcsokorral a kezében, míg párja egy barna öltönyben szerepel a fotókon.

Ismét egy csodás fotózásnak lehettünk részei, amiért végtelenül hálásak vagyunk! Mi már alig várjuk!

– írta a bejegyzéshez Stana Alexandra, aki hozzátette, hogy ez nem az igazi esküvőjük volt.

A rajongók le voltak nyűgözve a fotóktól, nem győzték dicsérni a sztárpárt.

Annyira jól álltok egymásnak

– jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Csodás nap volt! Boldog vagyok, hogy részese lehettem!

– fogalmazott egy másik kommentelő.