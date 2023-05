Bővült Csuti családja: stílusos nevet választottak a jövevénynek - Fotó

Meglepő partnerrel érkezett a Mokka stúdiójába Szabó András „Csuti”. Az üzletember egy kölyökkutyával az ölében ült le beszélgetni a műsorvezetőkkel és Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel.

Cuki kutyussal az ölében nyilatkozott Csuti / Fotó: TV2 Mokka

„Válóok lenne, ha kiderülne...”

A Metropol felkeresésére elárulta:

„Még csak egy hete van nálunk a kutyus, kilenchetes. Hivatalosan Biusé, de a nevét én adtam, így lett Fradika!” – fedte fel lapunknak Csuti, majd hozzátette, a törzskönyvezésnél is a tenyésztő visszakérdezett, hogy: biztos? Jól meggondolták?

„Bius is FTC-rajongó, persze nem fanatikus szurkoló, de volt már velem meccseken, és otthon is megnézi velem a mérkőzéseket.”

Azt kell, hogy mondjam, válóok lenne, ha kiderülne, hogy titokban az Újpestet szereti!

– szögezte le az üzletember félig viccelve, félig komolyan.

„Curtis-szel megengedőbb vagyok, ő az egyik legjobb barátom, hiába nagy újpestes. De hát senki sem tökéletes. Az Újpest amúgy sem konkurencia nekünk” – tette hozzá nevetve, a Fradira célozva.

„Ebben is mennyire összepasszolunk!”

A Fradika nevű ebbel kapcsolatban Csuti még elárulta:

„Egy kis szobakutya, maximum két és fél kiló lesz. A nevelésében következetesek vagyunk, nem engedjük például az ágyba. Az alapvető nevelési elvekben egyetértünk, jó érzés megtapasztalni, hogy ebben is mennyire összepasszolunk!” – ismerte el a kétgyermekes apuka.

Fradika élvezte a kamerák jelenlétét / Fotó: TV2 Mokka

Két hónapja volt a bemutatás

A reggeli műsorban Csuti azt is elmesélte, hogy mikor ismerték meg gyermekei, Medox és Nina az új párját:

„Lassan fél éve tart a szerelem, nálunk négy hónap tájékán jött az első olyan esemény, ahol ők személyesen is találkoztak.”