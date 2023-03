Köllő Babett még a zongorát is csak szexin tudja törölgetni – Videó!

Köllő Babett az összes közösségi médiás felületen népszerű, így már a TikTokot is meghódította.

Köllő Babett mindent is csak szexin tud csinálni Fotó: Máté Krisztián

Ami nem is csoda, hiszen amellett, hogy gyönyörű még a humora is kiváló a sztármaminak, aki ezúttal azt mutatta meg, hogy hogyan is kell letakarítani egy csillogó zongorát. A színész-műsorvezető egy reklámfotózáson vett részt, mikor jelezte neki a fotós, hogy ujjlenyomatos lett tőle a hangszer.

Babett nem esett kétsége, gyorsan megoldotta a dolgot az amúgy is épp hogy csak valamit takaró ruhájával. Közben azonban egy óvatlan pillanatban annyira felhúzta a ruha alját, hogy a rajongói legnagyobb örömére kivillant a bugyija is.