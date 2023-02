Páros lábbal szálltak bele Berki Mazsiba a kommentelők

Mint ismert, Berki Mazsira újra rátalált a szerelem. Sőt, a hot! információja szerint ráadásul már a házassága alatt is kavart a férfivel, amire Krisztián rá is jött néhány üzenetváltásból, ez pedig sok netező szemét szúrja. Mazsit mindenesetre egyáltalán nem érdeklik a fanyalgók, csakis a boldogságára és a jövőre koncentrál - írja a Ripost.

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Kiverte a biztosítékot a bejegyzés

Így vélhetően az a kommentcunami sem fogja kizökkenteni az egyensúlyából, amit legutóbbi Facebook-bejegyzése váltott ki. A kisgyermekes anyuka influenszerként egy tavaszi sportcipőt reklámoz, a poszthoz pedig azt írta ki, hogy nagyon várja már a tavaszt. Igen ám, csakhogy Krisztián halálának az évfordulója is tavaszra, május 6-ra esik, ami több hozzászólónak is feltűnt. Egyenesen visszataszítónak találták Mazsi hirdetését, ami úgy tűnt, mintha már meg is feledkezett volna arról, hogy mikor hunyt el a gyermeke édesapja.

Így vélekedtek a kommentelők:

Inkább gyászolnál, hamar elfelejteted Krisztiánt

Május 6-a is tavasz

Az anyósnak igaza van, elbújhatnál inkább.

Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a volt Berkiné bejegyzését, aki egyébként a vezetéknevét is azért tartotta meg, mert így vált ismertté, ami egy influenszer esetében fontos lehet...