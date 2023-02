„Furcsa ez a helyzet” – Demjén Rózsi felesége lovasbalesetet szenvedett

Botra támaszkodva jelent meg Demjén Rózsi oldalán felesége, Rebecca hétfőn Budapesten. A tavaly év végi Aréna-koncert után a rocklegenda és amerikai neje visszavonultak dióspusztai birtokukra, hogy vidéki otthonukban pihenjenek rá a tavaszi–nyári koncertekre. Rebecca a Borsnak elárulta: nemrég történt egy kis baleset, amikor beteg lovát akarta megsimogatni.

Fotó: Máté Krisztián

Lovasbaleset érte Rebeccát

Hétfőn más rocklegendákkal együtt, a Magyar Zene Háza új klubhelyiségének avatásán jelentek meg együtt, Rebecca botra támaszkodva lépkedett a zenész mellett.

Furcsa ez a helyzet, mindig én szoktam aggódni érte, most ő aggódik értem

– árulta el a Borsnak Rebecca. – Volt egy kis balesetem. Az egyik lovunk nagyon beteg lett, bementem hozzá. Feküdt a földön és lehajoltam hozzá, hogy megsimogassam. Éppen, amikor én hajoltam le, ő akkor döntött úgy, hogy fel akar állni. Pont a térdembe ütközött, ami eléggé fájt. De nem komoly, nem is mentem orvoshoz, csak befásliztam, és hogy kíméljem, ezért kell a bot. Ez nem is igazán érdekel, a lovunk viszont elpusztult, ami valódi fájdalom számunkra, még csak 27 éves volt.

Elvonultak vidéki birtokukra

Demjén Ferenc arról is beszélt, hogy mivel töltötték az időt a nagy sikerű, szívmelengető hangulatú Aréna-koncert óta.

Hat hétre visszavonultunk Dióspusztára, a birtokunkra, amit nagyon élveztünk, sokat pihentünk

– folytatta. – Mindkettőnknek nagyon kellett, de főleg az én drága férjemnek, ő szerencsére nagyon jól is van. Csak most jöttünk fel a fővárosba, aztán megyünk is vissza, mert nemsokára kezdődik a következő koncertszezon!