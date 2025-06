„Csak mosolygok, milyen jó dolgom van” – Marco Rossi újoncával óriásit fordult világ

Pénteken a magyar válogatott a svédek ellen játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. Marco Rossinak két meccse lesz az őszi világbajnoki selejtezők előtt arra, hogy összerakja a csapatot. Ezért júniusban az újoncok is esélyt kaphatnak nála: Szalai Gábor, Tóth Balázs, Vitális Milán mellett Csongvai Áron is először léphet pályára a nemzeti csapatban. Csongvai esete azért is különleges, mert a Fehérvár és az Újpest korábbi csapatkapitánya télen igazolt a svéd AIK-ba, ahol annyira berobbant, hogy Rossi egyből küldte neki a meghívót.

Csongvai Áron jobban nem is kezdhette volna légióskarrierjét Fotó: BILDBYRÅN

Csongvai Áron gyorsan felhívta magára a figyelmet

A 24 éves középpályással a Magyar Nemzet készített interjút, amelyben a játékos elmondta, magát is meglepte, hogy ilyen jól sikerült a váltás. A tavaszi–őszi svéd bajnokságban idáig egy meccsen nem volt kezdő – akkor is eltiltás miatt –, és rendre végig a pályán van. A stockholmi együttesben eddig egy gólt szerzett, nem is csúnyát: a Norrköping ellen lőtt szabadrúgásgólt.

Fejben készültem rá, hogy már az első naptól kezdve fel kell vennem az itteni ritmust. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, és meg kell küzdenem a helyemért a csapatban. Továbbra is nagyon sokat kell tanulnom, de úgy érzem, hogy már ennyi idő alatt is annyit fejlődtem, amennyit még én sem vártam saját magamtól.

Csongvai Áron februárban igazol Stockholmba Fotó: BILDBYRÅN

Ebben gyengébb az NB I.

Csongvai elárulta, a legnagyobb különbség a svéd és a magyar bajnokság között az iramban van: sokkal gyorsabb a játék, ami gyorsabb döntéseket követel meg a játékosoktól. A légiós gyerekkora óta külföldön szerette volna kipróbálni magát, ezért a svéd ajánlatnál rögtön aláírta a papírokat. Sokat nem pihenhetett, átigazolása után pár nappal már az AIK kezdőjében találta magát.

Néha hirtelen beugrik, hogy mi is történik velem mostanság. Főleg a légióslét elején, de most, a válogatott-behívó után is néha csak mosolygok otthon, hogy milyen jó dolgom van. A kemény edzések és a folyamatos terhelés ellenére mindig pozitív vagyok, és egy nagy kalandnak fogom fel az egészet. Az nagyon fontos persze, hogy minden meccsen játszom, és tényleg érzem a bizalmat, hogy számítanak rám itt kint, ami nekem nagyon fontos.

Csongvai a magyar labdarúgó-válogatottban még nem lépett pályára. 2022 őszén, Vécsei Bálint sérülése után került be a keretbe, de sem Görögország, sem Luxembourg ellen nem kapott lehetőséget. Most viszont „külső segítség” nélkül érdemelte ki Marco Rossi behívóját.

Csongvai első gólja Svédországban: