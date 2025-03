Örülhetnek a magyarok, így alakulhat át a nyáron a Liverpool

A Liverpool ugyan 12 pontos előnnyel vezeti az angol labdarúgó-bajnokságot, ám a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzések megmutatták, hogy a keret mélysége továbbra sem a legmegfelelőbb. Szoboszlai Dominikék kisebb fajta lejtmenetbe kerültek, nemrég pár nap leforgása esett estek ki a Bajnokok Ligájából és vesztették el az Angol Ligakupa-döntőt. A vezetőség jelentős változásokat tervez a nyárra, amely három pozíciót érinthet igazán.

Jeremie Frimpong (pirosban) érkezhet a nyáron a Liverpoolhoz Fotó: AFP

Trent Alexander-Arnold a nyáron vélhetően a Real Madridhoz szerződik, miután nemrég kiderült, hogy a felek szóban megegyeztek egymással az átigazolásról. A Liverpool.com úgy tudja, hogy az ő helyettese a Leverkusen kiválósága, Jeremie Frimpong lesz. A holland válogatott futballistának 34 millió fontos kivásárlási ára van, ami a teljesítményéhez képest meglehetősen kedvező összeg. Az angol sztárcsapat továbbá mérlegeli annak a lehetőségét, hogy a saját nevelésű, egyre többet játszó Conor Bradley legyen az első számú jobbhátvéd.

Kerkez egyre közelebb a Liverpoolhoz

A bal szárnyon Andrew Robertson és Kosztasz Cimikasz sem hozza azt a teljesítményt, amivel igazán elégedett tudna lenni Arne Slot. Az első számú jelölt Kerkez Milos, aki a napokban nyilvánosan is arról beszélt, hogy közel áll a liverpooli transzferhez. Ha mindez összejön, azzal óriási örömöt okozna a magyar szurkolóknak, ugyanis a Liverpool csapatában (és vélhetően a kezdőjében is egyben) két magyar futballista szerepelne, Szoboszlai Dominiknak továbbra is kulcsszerepet fog szánni Arne Slot.

Végezetül a támadósorban is vérfrissítés fog következni. Federico Chiesa a kevés játéklehetőség miatt rögtön visszatérhet Olaszországba, Darwin Núnez és Luis Díaz szintén távolodik az Anfield Roadtól. A Liverpool Julián Álvarezben látja a megoldást, az Atlético Madrid támadójáért készek 100 millió euró (40 milliárd forint) feletti összeget ajánlani. Alexander Isak, a Newcastle United gólvágója ugyan hajlik a Liverpoolba való átigazolása felé, a klub nagyon nem szeretné értékesíteni a nyáron.

