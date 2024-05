„Ezt tudnám nézni egész nap!” – Hosszú Katinkát elképesztő szögből videózták

A háromszoros olimpiai és 26-szoros világbajnok úszónő, Hosszú Katinka Instagram-oldalán nem csak elárulta, de meg is mutatta, mi számára a legjobb terápia.

„A kék ég alatt úszni a legjobb terápia”

– írta Hosszú Katinka, aki egy különleges szögből videózva meg is mutatta, milyen a kék ég alatt úszni! A kamera alulról követi az úszónőt, aki lendületes karcsapásokkal halad előre, felette pedig a határtalan, kék ég. Nem mindennapi felvétel, melyhez tökéletes hangulatot teremt Shaggy-től az In The Summertime című Mungo Jerry-feldolgozás.

„Ezt tudnám nézni egész nap!”

– jegyezte meg a kisgyermekes úszórekorder egyik rajongója. Abszolút egyetértünk vele!

Nézd meg te is a Hosszú Katinkáról készült nem mindennapi felvételt – és hangolódj a nyárra!