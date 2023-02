Így udvarolnak az állatok - Valentin nap a Magyar Természettudományi Múzeumban

Program:

"Udvarlás az állatvilágban - vízi romantika" - a Halgyűjtemény, Kétéltű - és Hüllőgyűjtemény interaktív standja.

Fotó: Shutterstock / Facebook

Hol jönnek világra az angolnák? Vajon a halak között is létezik gondoskodó apa? Miért nem minden cápa rak tojást? Miért váltanak nemet és színt egyes halfajok? Miért van a gőtéknek nászruhája, és ha már itt tartunk, mik is azok a nászkiütések? Most szombaton ezekre és sok más kérdésre is választ kaphatnak a hozzánk látogatók.

A program múzeumi belépőjeggyel látogatható, amely a kiállítások megtekintésére is jogosít!"

Időpont: február 11., 10-14 óráig