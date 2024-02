Éves matrica a magyar autópályákon (X)

Egy dolog nem változott: az éves autópálya matrica továbbra is a tárgyévet követő év január utolsó pillanatáig érvényes. Azok tehát, akik már megvettél ezt a konstrukciót, akár 2025. január 31-ének éjszakájáig nem kell többet foglalkozniuk azzal, vajon felhajthatnak-e erre vagy arra a fizetős útra. Micsoda könnyebbség! Már csak azért is, mert idén a büntetések mértéke is nagyot nőtt – érdemes tehát mindenáron elkerülni őket.

A kétféle éves matrica autopalyamatrica.hu honlapon való megvásárlása alig igényel két percet, a felület teljesen biztonságos, ráadásul az itt beszerzett úthasználati jogosultságot, ha elveszítjük, könnyedén pótolhatjuk. Csak le kell kérnünk újra a rendszerből, és már kész is. Viszlát, kifakult cetlire nyomtatott klasszikus matrica, viszlát kínos helyzetek egy-egy ellenőrzésnél!

2024-es változások

Az idei év nagy felfordulást hozott a magyar autópálya matricák világában:

• több útszakasz – például a teljes M0-ás körgyűrű – fizetőssé vált,

• bevezették a Békés vármegyei és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei matricát,

• bevezetik az egynapos konstrukciót,

• februárral megszűnnek a klasszikus B2-es e-matricák: egy úthasználat alapú e-útdíj rendszer lép érvénybe, azaz a buszok, valamint a vonatkozó kategóriába sorolt járművek, mint a lakókocsik, a megtett kilométerek után fizetnek.

Ez utóbbi változás sem a motorosokat, sem a személygépkocsival, vagy a D2-es díjkategóriába sorolt járművekkel közlekedőket nem érinti. Akik sokat autóznak fizetős utakon, továbbra is megvásárolhatják az éves országos vagy az éves vármegyei matricát.

Kinek jó az éves matrica?

Az éves matricát azok szeretik, akik sokszor sokat autóznak, munkájuk vagy családjuk, hobbijuk miatt az ország több szegletében megfordulnak. A vármegyei konstrukció mellett döntőknek annyit kell szem előtt tartaniuk, hogy matricájuk földrajzi érvényessége egyedül az adott vármegyére, egészan pontosan a szomszédos megye első lehajtójáig érvényes.

Aki tehát például csak a Dél-Dunántúlon közlekedik, megveszi a Baranya, a Tolna és a Somogy vármegyei éves matricákat, és D1 kategóriában 3 x 6 660 forintért szabadon autózhat 2025 februárjáig. Ha ez az autós egyszer például felmegy Budapestre, és vesz egy heti (10 napos) matricát, még mindig a lehető legjobban jár. Az viszont, aki 8 vármegyénél több helyen fordul meg rendszeresen, és/vagy havonta átszeli az egész országot, a D1 díjkategóriában 57 260 forintért megvásárolható éves országos matricával járnak a legjobban.

Miért? Mert így akárhányszor változik a terv, az útvonal, nincs probléma: Magyarország valamennyi útdíjköteles szakaszán szabadon autózhatnak. Mivel pedig az autopalyamatrica.hu oldalon céges számla is igényelhető, a drága matrica árát munkáltatójuk, cégük el is tudja számolni.

Fizetős utak 2024-ben

2024. január 1-től az 45/2020. (XI.28.) ITM rendelet alapján a következő útszakaszok váltak útdíjkötelessé:

• a teljes M0-ás autóút,

• az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Tiszaüg/Tiszakürt csomópontig,

• az M44-es Szolnok/Martfű/Kunszentmárton csomóponttól Békéscsaba-Gyula/Debrecen-Szeged csomópontig,

• az M4-es Abony-kelet/Szolnok nyugat csomóponttól Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópontig,

• az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Szarvas/Szentes csomópontig,

• az M30-as Miskolc észak és Miskolc dél közötti szakasza,

• az M31-es Nagytarcsai csomóponttól M3-M31 csomópontig, és

• az M76-os Balatonszentgyörgy/Balatonberény csomóponttól Keszthely-Fenékpuszta csomópontig.

