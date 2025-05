Véget ért a nemzetbiztonsági bizottság ülése: megdöbbentő dolgok derültek ki az ukrán kémbotrányról

Véget ért a nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülése, melyet követően Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Barthel-Rúzsa Zsolt, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) irányításáért felelős államtitkára közös sajtótájékoztatót tartott.

Kocsis Máté Fotó: MTI

Az eseményen Kocsis Máté az ukrán kémbotrány kapcsán az ügy fontosságát kiemelve elmondta, a bizottsági ülésen elhangzottak jó részét ötven évre titkosították.

A magyar szolgálatok már régóta érzékelnek intenzív ellenérdekű tevékenységet az ukrán szolgálatok részéről

– jelentette ki Kocsis Máté. Hozzátette, azonban az ukrán fél múlt hét pénteken előzetes egyeztetés nélkül kényes információkat tett közzé, erre kellett választ adniuk a magyar szolgálatoknak.

A politikus szerint kérdéseket vet fel, hogy az ukrán szolgálatok már egy hónappal ezelőtt elkészítették a felvételeket az állítólagos magyar kémek elfogásáról. Ezekkel a felvételekkel pedig később összehangolt kampányt indítottak Magyarország ellen.

Egy hónappal később Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt politikusai egy összevágott felvételen megtámadták a honvédelmi minisztert. Ezzel a felvétellel Ruszin-Szendi Romulusz az ukrán fél kezére játszott

– tette hozzá. Kocsis kijelentette, ezt követően az ukrán szolgálatok nyilvánosságra hozták az egy hónapja az állítólagos kémekről készített felvételeket, majd pedig dezinformációs kampányt indítottak a közösségi médiában, amelyben korábban elkészített képekkel akarták azt a hatást kelteni, hogy Magyarország háborúra, Ukrajna megtámadására készült.

„Világosan látszik, hogy a teljes akció politikai lejárató akció, ugyanis az ukrán fél semmilyen hivatalos protokollt nem tartott be” – mondta Kocsis Máté. A frakcióvezető kiemelte, a dezinformációs kampányt követően a magyar szolgálatok fokozzák a terrorelhárító tevékenységet és folytatják a felderítő tevékenységet.

„A korábban említett cselekmények összhangban vannak egy politikai befolyásolási kampánnyal is, amely Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos” – tájékoztatott a frakcióvezető. Hozzátette, jelenleg is zajlik Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnök ukrajnai kapcsolatainak vizsgálata. Az ukrán média mellett a nemzetközi sajtótól is számos kérdést kapott a kormányzat Kocsis Máté szerint.