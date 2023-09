Csak ülj le, és ne csinálj semmit! – Finisszázs

A performanszban közreműködik:

Balázs Gábor, Biljarszki Maxim, Puskás Marcell

Az esemény regisztrációhoz kötött.

Fotó: Facebook

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de ezt a podcastet még végighallgatom.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de az összes ismerősöm sztoriját még megnézem.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de ezt a sétát még letudom.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de előbb még nézem kicsit az üres képernyőt, hátha jön egy értesítés.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de erre a kiállításra még elnézek.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de Instán még végignézem, hogy mindenki élete jobb, mint az enyém.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de előbb még azon gondolkodom, miért nem csinálok semmit.

Csak ülj le, és ne csinálj semmit!

Miért nem csinálok semmit? Mégis mit kezdjek magammal? Mi értelme a munkámnak?

Mi értelme ennek a performansznak? Ha ennyi gondolat van bennem, miért érzem magam mégis ennyire üresnek? Hogyan ne csináljak semmit, ha a semmittevés alatt is azon gondolkodom, hogy hogyan ne csináljak semmit?

Unatkozni jó, hiszen az unatkozás megnyugtat, lehetőséget teremt a kreatív gondolatok születésére. Ahol a csend, ott a kreativitás. Néha azonban amikor lecsendesítjük a körülöttünk lévő zajt, olyan belső vívódások, gondolatok is felszínre törhetnek, melyektől megijedünk.

Az interaktív videóinstalláció és zenei performansz az önmagunk előli menekülés és befelé figyelés ellentétét végtelenített formában mutatja be.

Időpont: szeptember 26., 19.00

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ (1075 Budapest, Király u. 11.)