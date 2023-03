Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Az Origo beszámolója szerint a brit védelmi miniszter-helyettes nemrég bejelentette, hogy akár szegényített urántartalmú lövedékeket is szállítanának Ukrajnának. Ezzel az Egyesült Királyság egy újabb lépést tett a világháború felé. Ráadásul a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen, szegényített urán tartalmú fegyverek nemcsak a háborúban okoznak borzalmas károkat, hanem hosszú távon is mérgezhetik a környezetüket, radioaktív szennyeződést és rákos megbetegedéseket okozva. Közben a Nyugat folyamatosan provokálja a világ egyik legnagyobb atomhatalmát, Oroszországot, így egyre közelebb sodródik egy újabb világháborúhoz.

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HAJLANDÓ LENNE AKÁR SZEGÉNYÍTETT URÁNIUMOT TARTALMAZÓ FEGYVEREKET IS KÜLDENI UKRAJNÁNAK.

A hírre reagálva Oroszország amerikai nagykövete azt mondta, hogy a nyugati országok ezzel a lépéssel a nukleáris armageddon felé terelik a világot. A diplomata arra is felhívta a figyelmet, hogy

A SZEGÉNYÍTETT URÁNNAL TÖLTÖTT LŐSZEREK HASZNÁLATA SORÁN RADIOAKTÍV POR CSAPÓDIK KI, AMELY RENDKÍVÜL MÉRGEZŐ ÉS RÁKOT OKOZHAT.

A történelmi tapasztalatok is ezt mutatják, hiszen ma már szinte biztosra vehető, hogy összefüggés van a boszniai és koszovói háború idején használt lövedékek és a helyszínen szolgált katonák és ott élő civil lakosság rákos megbetegedései között.

Jelenleg is többezer olyan szerbiai lakos van, aki a NATO bombái miatt lett rákbeteg, ők be is perelték az Észak-Atlanti Szövetséget.

A NATO-t daganatos megbetegedésben szenvedő polgárok, illetve a bombázásoknál használt szegényített urán hatása miatt elhunytak családtagjai perelték be. Ezek az emberek közvetlenül ki voltak téve az 1999-es szerbiai NATO-bombázás során használt szegényített urán hatásának

- mondta Srdan Aleksic ügyvéd, aki a károsultakat képviseli.

A NATO 24 évvel ezelőtt, 1999. március 24-én kezdte meg a bombázásokat az akkori Jugoszlávia területén több ezer tonna szegényített urániumot tartalmazó lövedékkel. Az ügyvéd arról számolt be, hogy a bombázások hatása miatt eddig mintegy négyezer ember jelentkezett nála, írja a V4NA.

A szerbiai orosz nagykövet ennek kapcsán arról beszélt, hogy a Nyugat eltusolná a radioaktív sugárzás és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának témáját. Alekszandr Bocan-Harcsenko azt mondta, a szerbeknek nincsenek kétségeik a rájuk és országukra ledobott radioaktív lőszerek káros következményeivel kapcsolatban, és kiemelte, hogy

ROHAMOSAN NŐTT AZON ONKOLÓGIAI BETEGEK SZÁMA, AKIK EZZEL A VESZÉLYES LŐSZERREL BOMBÁZOTT HELYEKEN ÉLTEK.

Szerinte éppen ezért a brit védelmi miniszter-helyettes kijelentése azt mutatja, hogy az angolok nem gondoskodnak az ukránokról.

A Twitter-bejegyzésében a nagykövet hozzátette:

A BRIT FÉL TERVEI ISMÉT MEGERŐSÍTIK, HOGY A KOLLEKTÍV NYUGAT NEM IGAZÁN TÖRŐDIK UKRAJNÁVAL ÉS AZ UKRÁNOKKAL, ÉS MINDEN TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÉK NEM MÁS, MINT HAZUGSÁG ÉS KÉPMUTATÁS.

Az Öböl-háború francia áldozatainak szövetsége szerint az 1991-es Sivatagi Vihar hadműveletben ugyanazokat az eszközöket próbálták ki, amelyeket a Balkánon vetettek be a NATO-erők amerikai egységei, ezért ugyanazok a hatások mutatkoznak. A gyengített urániumlövedékeket előállító országok – az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia – azonban nem akarják elismerni ezeknek a fegyvereknek egészségkárosító hatásait.

A Nyugat tovább provokálja az atomnagyhatalom Oroszországot

Hiába figyelmeztetnek szinte naponta amerikai, európai és orosz politikusok is arra, hogy a nyugati országok azzal, hogy egyre pusztítóbb fegyvereket küldenek Ukrajnának, csak egyre közelebb hozzák egy újabb világháború lehetőségét, a Nyugat újabb és újabb lépésekkel provokálja az atomnagyhatalom Oroszországot.

"Ha külföldön letartóztatnák Vlagyimir Putyint, az egyenlő lenne egy Oroszország elleni hadüzenettel"

Legutóbb a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) adott ki elfogatóparancsot Vlagyimir Putyin ellen. Erre Dimitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese úgy reagált, hogy

HA KÜLFÖLDÖN LETARTÓZTATNÁK VLAGYIMIR PUTYINT, AZ EGYENLŐ LENNE EGY OROSZORSZÁG ELLENI HADÜZENETTEL.

“Képzeljük el a következőt: egy atomfegyverrel rendelkező állam jelenlegi vezetője mondjuk Németország területére érkezik, és letartóztatják. Mi ez az egész? Hadüzenet az Orosz Föderációnak” -fogalmazott Medvegyev hozzátéve, hogy

Minden eszközünk, rakéták és minden más, a Bundestagra, a kancellári hivatalra és hasonló helyekre irányul majd.

A politikus szerint Putyin letartóztatása felérne egy hadüzenettel Oroszország számára.

Dmitrij Medvegyev is atomcsapással fenyegetett meg minden olyan országot, amely úgy dönt, hogy végrehajtja a Putyin ellen kiadott nemzetközi elfogadóparancsot.

A Mandiner olvasói emlékezhetnek: Vlagyimir Szolovjov, a Rosszija–1 orosz állami tévé műsorvezetője korábban azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország „azonnali atomcsapást” intéz azon állam ellen, amely az ICC elfogatóparancsa alapján megpróbálja őrizetbe venni Putyint. Erről itt írtunk bővebben.

Hadüzenetnek tekintenék

A TASS szerint most Medvegyev leszögezte, hogy az elfogatóparancs bármely ország kormánya általi végrehajtása

Oroszország elleni hadüzenetnek felelne meg.

„Természetesen ilyen helyzet soha nem fog bekövetkezni, de képzeljük el, ha mégis. Egy nukleáris ország jelenlegi vezetője megérkezik mondjuk Németországba, és letartóztatják. Mit jelent ez? Háborús nyilatkozatot Oroszország ellen” – mondta Medvegyev újságírói kérdésre válaszolva.

Marco Buschmann német szövetségi igazságügyi miniszter közelmúltbeli kijelentésére reagálva, miszerint Berlin kénytelen lenne végrehajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését és letartóztatni az orosz elnököt, ha Németországba jönne, Medvegyev azt mondta:

Felfogja egyáltalán, hogy ez casus belli, hadüzenet lenne?”

– Bármely ország Vlagyimir Putyin letartóztatására irányuló lépéseit Oroszország hadüzenetnek tekintené – jelentette ki az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője. Dimitrij Medvegyev elmondta azt is: országa nevetségesnek tekinti a Putyin ellen elfogatóparancsot kiadó Nemzetközi Büntetőbíróságot, ami szerintük egy inkompetens szervezet, amiben idióták ülnek. A TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva egyebek mellett arról is beszélt, hogy

a Nyugat kisebb és gyengébb államokra akarja feldarabolni Oroszországot.

A volt orosz elnök szerint a Nyugat nem szereti Oroszország és Kína függetlenségét – és nem fogja békén hagyni a két nagyhatalmat. Mint fogalmazott, nem lát kilátást Oroszország és a Nyugat kapcsolatainak felújítására a közeljövőben.

Hiszem, hogy előbb-utóbb stabilizálódik a helyzet, és újraindul a kommunikáció, de őszintén remélem, hogy addigra ezeknek az embereknek [a nyugati vezetőknek] a jelentős része nyugdíjba vonul, néhányan pedig már halottak lesznek

– mondta Medvegyev. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna a „Nagy-Oroszország” része. Egy, a RIA Novosztyinak adott hosszú interjúban pedig arról beszélt: geopolitikai és történelmi okokból Moszkva már régóta beletörődött a nemzetállamok szétszakítottságába, de ha Ukrajna csatlakozik a NATO-hoz, Oroszország kap egy szomszédot, amely egy barátságtalan blokk tagja, és atomfegyvereket fog gyártani. Hangsúlyozta, Oroszország nem tud ebbe beletörődni, különösen annak fényében, hogy Kijev nem ismerte el a Krímet Oroszország részeként.

„Kénytelenek vagyunk számolni ezzel, ezekkel a fiktív határokkal, olyan területekkel, amelyek az egész Orosz Birodalomhoz tartoztak, ez érthető, kivéve bizonyos területeket, amelyek ennek következtében kerültek hozzánk. Tehát ezeket a területeket is eredetileg orosz lakosság lakta, és mindig is Oroszország részét képezték a szó szűk értelmében – a nagy Oroszország, nem a kis Oroszország” – mondta Medvegyev.

Beszélt arról is: egyes országokkal vagy országközösségekkel nincs értelme tárgyalni. „Vannak, akik csak az erőből értenek” – fogalmazott, majd hozzátette: