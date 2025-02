A Jupiter már előre halad: Egy csillagjegynek most jött el az ideje!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán abszolút van helye, hogy egy kicsit erőteljesebben álljon ki a saját érdekei mellett. Nem lehet mindig egy másik ember szavát, érdekeit figyelembe venni, legyen ma ön az az ember, aki megmondja, mi legyen. Ha szingli, szintén nyugodtan kezdeményezhet.

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán még egész nap a jegyében jár a Hold, és kap egy csodás fényszöget a Marstól. Ha úgy érzi, hogy valamit, ami kijárna neked, nem kap meg, akkor járja ki magának. Küzdeni persze békés eszközökkel is lehet, ön most mindenképp ezt válassza.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán egy olyan, akár online, közösségbe kerülhet, ahol új inspirációt kaphat és elindulhat önben egy folyamat, melynek a vége valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ma köthet egy új kapcsolatot is valakivel, aki pont ebben tud önnek segíteni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán legyen bármi is a feladata, kerülje el jó messzire a feszültnek ígérkező helyzeteket főleg, ha valaki pont arra szeretné rávenni, hogy valami olyasmivel foglalkozzon, amit pedig magától nem vállalna el. Hallgasson az intuíciójára!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán lépéselőnybe kerülhet, ha figyel a megérzéseire. Nagyon figyeljen oda az információkra, jelekre, mivel eléggé valószínű, hogy lesz köztük olyasmi is, aminek komoly jelentősége lesz a későbbiekben. Ha figyelmes, fel tudsz készülni olyasmire is, ami a többség számára nem látható előre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán az lenne a jó, ha ragaszkodna a tervéhez, és nem engedné, hogy valaki attól eltérítse. Nem lesz könnyű dolga, ugyanis egy közeli ismerőse igényt tartana az idejére és a figyelmére. Határozottan mondjon nemet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán több esélyt is felkínál önnek az élet, de nem kell mindent kipróbálni, mindent el is fogadnia. Nyugodtan legyen most egy kicsit válogatós, és csak azt válassza ki, amelyik a legelőnyösebb önnek, még akkor is, ha valaki nagyon szeretné, hogy másképpen döntsön.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán menjen a megérzései, ösztönei után. Komoly összefüggésekre láthat rá, de bármennyire is szeretné mindezt megosztani másokkal, süket fülekre talál majd. Önnek viszont hasznot hozhat, hogy így átlátja az események láncolatát.