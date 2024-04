Ennek a csillejegynek ma különösen szerencsés napja lesz, érdemes kihasználni!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön napközben lép át a Hold az Ikrekbe. Délelőtt még nehezebben halad a dolgaival, de délután alaposan felpörögnek az események. Jó ötletei lesznek, amiket érdemes megvalósítani. Szellőztesse át a lakást – az Ikrek levegős jegy.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön valaki olyannal hozhatja össze a sors, aki a dolgokat merőben másképpen látja, mint ön. Legyen nyitott a gondolataira! Érdemes odafigyelni az embertársainkra és meghallani, amit mondanak még akkor is, ha azzal nem értünk egyet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egyszerre több feladatot is végeznie kell párhuzamosan. Talán tervez egy családi programot, vagy ünnepséget, eközben pedig napi ügyes bajos dolgok is várják. Ha mindezek mellé pedig bejönne még egy váratlan esemény is, akkor végképp nem tudja majd, hol áll a feje. Kérjen segítséget!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha teszi a dolgát, akkor annak mindig meglesz az eredménye, most mégis talán egy hír hatására azt érzi, hogy mások fele ennyi energiával többre jutottak, mint ön. Ne dőljön be a látszatnak és ne ítéljen a külsőségek alapján! Lehet, hogy az illető a képmutatásban jobb önnél.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön igazán szenvedélyes és eltökélt. Általában emiatt nagyon is sikeres, de most bármennyire is akarta, talán valami nem úgy alakult, mint ahogyan tervezte. Soha ne adja fel a céljait, álmait. Előfordul, hogy az életben néha a hosszabbik hegyi úton kell eljutnunk az egyik pontból a másikba.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön igyekezzen ügyelni a részletekre még akkor is, ha nem kevés van belőlük. Könnyen lehet ugyanis, hogy átsiklik a figyelme valami felett, ami komoly hatással lesz az eredményeire. Különösen akkor tegye ezt, ha valaki nagyon sürgeti.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön olyan helyzet adódhat, amikor bizony önnek is be kell állnia a sorba, és jó csapatjátékosként segíteni másokat. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó ötletei és azt sem, hogy ne lenne értelme ezeket alkalmazni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön egy döntés előtt állhat, melynek fontos eleme lehet, hogy megbízik-e valakiben annyira, hogy együttműködjön vele. Ha már felsorakoztatta magában az érveket pro és kontra, és még mindig nem egyértelmű, mit kell tennie, bízza az intuíciójára a dolgot.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az Ikrek Hold nagyon kedvez önnek, így ne lepődjön meg, ha délután már minden simábban megy, mint az elmúlt napokban. Remek szervezőkészsége lehet és a kommunikációban is megmutatja az erősségeit. Így, ha most szervezne maga köré egy csapatot, akkor itt a megfelelő időpont.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma improvizálnia kellene egy felmerülő problémánál. Most ugyanis nem fognak működni a jól bevált módszerek, a rögtönzés, a hirtelen ötletek annál inkább. Ezek még nagy sikert is hozhatnak önnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha úgy érzi, hogy mindent beleadott valamibe, mégsem kerül közelebb az eredményhez, akkor el kell gondolkodnia azon, vajon jó úton jár-e. Mivel ön kreatív és okos, könnyedén megtalálja azt a bizonyos közelítő ösvényt az erdőn át.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha valamihez nagyon nem érez kedvet/erőt, és nem akar valamivel foglalkozni, akkor ma könnyedén találhat kifogást arra, hogy lemondja. Mégis rosszul tenné, ha így gondolkodna, most ugyanis a nem szeretem dolgoknak is jelentősége lesz.