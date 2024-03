Vasárnap izgalmas találkozásban lesz része ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap érdekes információkat kaphat valakitől, ami talán felkelti az érdeklődését olyan témák iránt, amelyek amúgy nem tartoznak a széles körben elfogadott nézetek közé. Figyeljen oda arra, amit hall, de legyen résen. Lehetséges, hogy picit el vannak ferdítve a tények.

Fotó: Pixabay

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz és a Jupiter kedvező fényszöge varázslatossá teszi az estét. Ha szingli, most érdemes lenne kimozdulni kicsit, vagy az online ismerkedés is jó lehet. Flört, izgalmas találkozás – bármi lehetséges!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap egy hír vagy esemény megerősítheti a véleményét valamiben, vagy hitet, erőt adhat, amitől úgy érezheti, jó úton jár. Kellenek az ilyen megerősítések! Legyen óvatos viszont, mert ma nagy az esélye egy félreértésnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A vasárnapja a kapcsolatokról szólhat, ami jelentheti azt, hogy megismerkedik valakivel, de azt is, hogy ismét felmelegedik egy régi ismeretsége egy már-már elfelejtett személlyel. Izgalmas és ösztönző nap vár önre és egy jó élménnyel gazdagodik.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap egy bizalmas, őszinte és feltáró vallomásban lehet része valakitől és az is elképzelhető, hogy mindez kellemetlenül érinti. Lehet, hogy olyasmit is megoszt önnel egy harmadik félről, amiről úgy véli, nem igazán tartozik önre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap nemcsak a megszokott személyektől, hanem valaki mástól is támogatást, bátorítást kaphat, ami talán elegendő önbizalmat ad önnek végre ahhoz, hogy belekezdjen valamibe, amire már egy ideje nagyon készül. Hajrá!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap nagyon inspirálóan hat önre valaki, vagy valakik, egy baráti vagy online közösség. Ennek hatására egy kivételes ötlet születhet meg a fejében. Ha tehát meghívást kap valahová, legyen az baráti összejövetel, vagy munkával kapcsolatos találkozó, semmiképpen ne hagyja ki.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valaki, talán egy távoli ismerős felhívhatja és meglepő hírről számolhat be önnek. Bármi is legyen a hír, legyen körültekintő, mielőtt vele kapcsolatban cselekszik. Nehogy egy meggondolatlanság, vagy esetleg egy átverés áldozata legyen.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap az érdeklődés középpontjába kerülhet, de ez az érdeklődés lehet magántermészetű ügyben, de akár munka miatt is. Bármelyik is legyen, örüljön neki, de közben figyelje, hogy mindez mennyire őszinte és mi mozgatja a dolgot.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap készüljön fel egy meglepetésre, amely az egész környezetét érinteni fogja. Nem is biztos, hogy személyes ügy, lehet, hogy közösségi. Talán egy bejelentés, vagy egy váratlan fordulat hozza mindezt, az azonban eléggé valószínű, hogy alaposan felkavarja az állóvizet ön körül.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap talán az ön számára váratlanul, a környezetében lesz egy változás, és látszólag mindezt mindössze egy apróság, vagy félreértés okozza. A valódi ok azonban talán nem ez. Lehet ugyanis, hogy egy régóta szunnyadó problémahalmaz végén ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vasárnap hirtelen világossá válhat, hogy egy távlati tervét sokkal hamarabb is meg tudja valósítani, mint azt előzően gondolta. Még az is lehet, hogy annyira gyorsan követik egymást az események, hogy ön is azt érzi, hogy ez így már túl gyors. A Mars a jegyében van, és felpörgeti a dolgokat.