Ez nem a Nyilas, Ikrek, Skorpió napja lesz...

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön egy ügyben az ön véleménye lehet a döntő, így nagy felelőssége lesz abban, hogyan kommunikál. Igyekezzen hát úgy fogalmazni, hogy azzal ne csak a saját, hanem a környezete érdekeit is szem előtt tartsa. Persze önmaga ellensége azért ne legyen!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A sors a kezére játszik egy tervében, de ön az utolsó pillanatban elbizonytalanodik. Talán nem teljesen biztos abban, hogy valóban erre vágyik. Bármi is az, ami bizonytalanná teszi, jó ok lehet arra, hogy várjon még egy kicsit. Talán nem jött el az idő még.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön elég ingerült lehet, talán úgy érzi, hogy ön körül mindenki azon dolgozik, hogy önt akadályozza, vagy önnek tegyen keresztbe. Ez biztosan nincs így. Az talán igaz, hogy most nehezebben haladnak a dolgai, de higgye el, ez csak átmeneti állapot.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma bizony választásra kényszerítik a körülmények, egyszerre két irányba nem indulhat el, ezt ön is tudja. Márpedig valamerre hamarosan indulnia kell, és az idő is szorítja. Használja ki a mai napot arra, hogy számításba vegyen minden eshetőséget és határozzon.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön egy esemény miatt picit át kell értékelnie a dolgokat. Önnek ma arra kellene időt szakítania, hogy kiderítse, mi az, ami akadályozza, ami miatt nem úgy haladnak az ügyei, ahogy elvárja. Rá fog találni a válaszokra, és ezzel már félig meg is oldja a problémát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma szóvá kell tennie valakinek, hogy nem megfelelően jár el. Pedig nem szívesen ártja bele magát más dolgaiba, most mégis rá kell vennie magát, mert az illető ténykedése önnek is kárt okozhat. Tegye meg, amit kell, ezt most nem tudja elkerülni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elhúzódó vitáknál előfordul, hogy már szinte kibogozhatatlan, ki kezdte a veszekedést. Most viszont mindenki kicsit szentimentálisabb hangulatban van a retrográd bolygók miatt, és ezt ki kellene használni. Jó alkalom lehet például a mai nap arra, hogy megtegye azt a bizonyos első lépést valakivel a vitás dolgok rendezésére.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön legyen óvatos, mert feszültebb lehet az átlagosnál, így nagyon megnövekedik annak az esélye, hogy valakit megbántson egy óvatlan megjegyzéssel. Igyekezzen inkább mosolyogni, kedves lenni még azzal az illetővel is, akiről tudja, hogy bármikor keresztbe tenne önnek, ha lenne rá lehetősége.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A csütörtöki nap talán egy apró bosszúság miatt feszülten indul, de ne idegeskedjen feleslegesen, mert azzal ma csak önmagának árt. Engedje el, ha valamilyen vitás helyzet van, és bízza magát a sorsra, hagyja, hogy az elrendezze ön körül a dolgokat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Gyakran, ha egy vita tör ki, csak arra van szükség, hogy valaki higgadtan tárgyaljon, vagy cselekedjen és a felek belátják, hogy a sértődöttség nem vezet sehová. Legyen aktív szereplője a családja életének és segítsen nekik megoldani egy kellemetlen ügyet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Összpontosítsa ma az energiáit az igazán fontos dolgokra és ne ragadjon le olyasmi mellett, amit igazából csak egy részletkérdés, vagy kevésbé értékeli fontosnak. Számítson arra, hogy nap közben hirtelen felpöröghetnek ön körül az események.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Igazán jó, hogy önre mindig számíthatnak a barátai, de ha már nagyon úgy érzi, egyikőjük lelki szemetesládának használja, akkor húzza meg a határokat. Jó lenne, ha ezt egyébként is gyakorolná, mert a munkában is szüksége lehet rá.