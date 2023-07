Csodálatos péntekre ébred a Skorpió

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A pénteki nap elég izgalmasan alakul. Ne kalandra gondoljon, inkább kiszámíthatatlanságra. Váratlanul vesznek nem várt irányt az események. Nem baj, önnek szüksége van a kihívásokra, és amúgy is remekül megold mindent.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy olyan helyzet adódik pénteken, amiből először azt hiszi, hogy csak rosszul jöhet ki, de aztán egyre inkább körvonalazódik, hogy az események mégis önnek kedveznek. Éljen a szerencséjével!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Igazán sűrű hét van ön mögött, pénteken végre megérdemli a kikapcsolódást! Szerencsére most minden égi folyamat kedvez annak, hogy jól szórakozzon. Párjával is egyetért, barátai is tartják magukat a megbeszéltekhez.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Túl élénk a fantáziája. Igyekezzen ezt az energiát konstruktív módon hasznosítani, különben tönkre teszik a hétvégi jó hangulatot. Beleláthat ugyanis bizonyos érzéseket, motivációkat helyzetekbe, és ez bizalmatlanná teszi.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Merkúr már az Oroszlánban jár, ami igazán nagy segítségére van az előrejutásban. Értheti ezt egyrészt a munkahelyi ügyekre, feladatokra, de a magánéletre is. Most tető alá tud hozni régóta tervezett dolgokat, és segítőket is talál mindenhez.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egyetlen munkahelyi feladat sem lehet annyira fontos, hogy lemondjon egy fontos családi programot. A főnöke is ember, megérti, ha valamit nem tud vállalni, vagy ha a határidőket át kell ütemezni. Beszéljen vele.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Igazán mestere annak, hogyan szerelje le a párját, ha türelmetlen, vagy feszült, és ezt most is bebizonyítja. Szükség is lesz rá, mert a héten annyira lekötötték egyéb kérdések a figyelmét, a munka, hogy az otthoni problémákat észre sem vette, most is a párja teszi szóvá.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Péntekre szerencsés helyzeteket jelez a horoszkóp. Most valahogy minden, amit eltervezett, jól sikerül: nem tökéletesen, de mégiscsak úgy, ahogy remélte. Adjon hálát a szerencséjének!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A bolygók váratlan változásokat tartogatnak a pénteki napra – ezek szinte a sors ajándékai, mert hirtelen oldódik meg több helyzet is. Egy kellemetlen vitában is sikerül végre kedvező megoldást találnia.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Fontos, hogy néha legyenek kettesben is a párjával, talán ma lesz erre lehetősége. A bolygók jelzése szerint most ugyanis még közelebb kerülhetnek egymáshoz, és még ha régóta együtt is vannak, új oldalukról mutatkoznak meg a másiknak.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Talán egy barát az, akivel mostanában igazán bonyolult és ellentmondásos a kapcsolata, a csillagok mindenesetre azt javasolják, hogy most érdemes próbálkozni egy nagy beszélgetéssel. Az őszinteség a legjobb út.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön nagyon empatikus ember, és ma is mélyen érintheti valaki sorsa. Ha tud, akkor segít neki, de ha konkrét dologban nem is lehet a hasznára, együtt érző szavaival akkor is javíthat az illető hangulatán.