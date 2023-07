A kedd sok változást rejt: ez vár a csillagjegyekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden sok változás várható. Jegyet vált a Hold és a Merkúr is. Igyekezzen az ösztöneit és a megérzéseit is felhasználni, ha elakad valamiben. Néha ugyanis nem segít a logika, mert a megoldáshoz egy teljesen más megközelítésre van szükség.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold már a Bika jegyében jár. Ma érezheti, mekkora szüksége van önre a környezetének, láthatja, hogy ön a kulcsa a megoldásnak, de legyen ez bármennyire is felemelő, ne éljen vissza vele. Legye anélkül a hiányzó puzzle- darab, hogy mindezt állandóan a másik orra alá dörgölné.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az Ikrek jegyének uralkodó bolygója, a Merkúr az Oroszlán jegyébe lép a mai napon. Ettől még inkább felerősödik a kaland- és szabadságvágya. Ma mindenképp tegyen valamit, amivel picit eltérhet a megszokottól, a napi rutintól. És találkozzon barátokkal, élvezze az életet!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Bika Hold kedvez önnek. Jó hangulatban ébred, és ez a jó érzés egész nap kitart. Hajlamos túltervezni magát: álmodozásában most nem ismer határokat. Ha csak a negyede megvalósul annak, amit mára tervez, már boldog lehet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden a Merkúr belép a jegyébe. Most aztán kimondja, ami a szívét nyomja: ez egyrészt lehet nagyon kedvező, szerencsés, hisz tényleg felszabadul, megkönnyebbül. Másrészt elkerülhetetlen, hogy ezzel kivívja egyesek nemtetszését.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most kellene lépéseket tennie anyagi helyzetének stabilizálása irányában, erre most kitűnő lehetőségei adódhatnak. Valamilyen pénzügyi tranzakcióval, szerződéssel, vagy társulással kapcsolatban tehet szert nyereségre.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma igyekezzen kordában tartani az érzéseit még akkor is, ha a dolgok nem egészen úgy alakulnak, mint ahogyan szeretné. Tartsa kontroll alatt a megnyilvánulásait és a probléma megoldására, a tényekre koncentráljon.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden fokozottan ügyeljen arra, mit mond el valakiről, aki nincs jelen, mivel a hírek gyorsan szétfuthatnak és még arra is van esély, hogy valaki bele szeretné keverni önt is egy vitás helyzetbe. Legyen óvatos és mindig beszélgessen úgy egy harmadik személyről, mintha ő is ott állna.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Merkúr az Oroszlán jegyébe lép, és ez nagy meggyőző erőt ad önnek. Ha szót emel, ma biztosan meghallgatásra talál. A szavai ráadásul nemcsak, hogy célt érnek, de nagyobb hatással is lehetnek, mint gondolná.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy változásokat jeleznek önnek a csillagok. Teljesen megváltozhat az élete, az anyagiak terén is javulás várható. Persze nem fog magától az ölébe hullni a mennyei manna. Mozgassa meg a kapcsolatait, járjon utána a lehetőségeinek!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma egy tökéletesnek és hasznosnak tűnő tanácsot kaphat valakitől, melyet talán legszívesebben megfogadna és már bele is vágna a dologba azonnal. Legyen azonban bármennyire is csábító a felvázolt helyzet, ne kapkodjon, legyen higgadt és türelmes.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A pénzügyei kedvező irányban változnak meg az elkövetkező időben. Ön mégis kissé zaklatottnak érzi magát kedden. Talán többet várna. Legyen türelmes, idővel mindent megkap. És nem csak anyagiakban, hanem ami fontosabb, lelkiekben is.