Mutatjuk, mely csillagjegyeknek hoz szerencsét Ferenc pápa látogatása

2023. április 28.

Horoszkóp





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kicsit vissza kellene fognia magát, és kevesebbet konfrontálódni. A hiábavaló harcokban csak felőrlődik, ráadásul még a népszerűségét is elveszti. Legyen pénteken is mindenkivel türelmesebb!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kellemes meglepetésre számíthat pénteken. Talán egy váratlan találkozás, telefonhívás, vagy szép kaland, ami önre vár. Minden jól megy, csak legyen rá nyitott, hogy észre is vegye a szépet és a jót az életében!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy rossz döntése most zavaros, kellemetlen helyzetbe hozhatja önt pénteken. Semmi nem megváltoztathatatlan azonban. Talán csak a tisztánlátás miatt történt az, ami. Most már legalább tudja, mit kell tennie.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Érzelmi zavarok, hangulatingadozások nyugtalanítják a mai napon. Ne vegyen semmit magára, ami nem önt érinti. És ez fordítva is igaz. Néha hajlamos lehet a saját bajait kivetíteni másokra, ami nagy vitát okozhat.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma túlteng önben az alkotási kedv: nincs olyan feladat, amit ne lenne képes megoldani. De van valami, ami igazán izgatja, ami legmélyebb énjéből fakad. A legfontosabb mindig az, amit a lélek üzen. Hallgassa meg!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A célok, az irány mindig változik. Ezzel önnek is számolnia kell, és ehhez kell igazítania az értékrendjét is. Ha ezt belátja, akkor már nem is olyan nehéz a változtatás. A pénzügyi haszon nem minden. Valami annál is fontosabb önnek!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szívét-lelkét fűszerezi a vágy és a szerelem. Igazán boldog napra számíthat ma, főleg, ha az estét azzal tölti, akit igazán szeret. Ezt nem szabad a véletlenre bízni. Ma rosszul érezné magát, ha egyedül kellene töltenie az estét.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vidám hangulatban telik a mai nap, kitűnően érezheti magát, főleg a közelgő hosszú hétvége lelkesíti. Még a munkát is jobb kedvvel végezheti, mint más napokon. Hogy az öröm estig is kitartson, szervezzen találkozót egynéhány jó baráttal, és/vagy a párjával.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Mindig ön akar a középpontban lenni, de ma van valaki, akiknek, ha átmenetileg is, át kell adnia a helyét. Nem is lesz ez olyan fájó, mint gondolná. És idővel az illető sok terhet levehet az ön válláról. Megéri hát engedni.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Elsimíthat egy családi konfliktust, ha kellő diplomáciai érzékkel áll hozzá. Nagy tapasztalata és empatikus képessége segítheti önt abban, hogy átlássa a szövevényes ügyet. A család összetartása és a szeretet a legfontosabb.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Képes a végtelenségig elemezgetni egy szituációt, analizálni egy tényt vagy lehetőséget. Ez egyrészt jó, másrészt ha ön nem nyomozó vagy kutató, akkor az idegeire mehet a környezetének. Legyen kicsit nagyvonalúbb!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kicsit szedje össze magát, és merjen kiállni az igazáért. A szerénység eddig jó fegyvernek tűnt, de most már csak árt magának vele. Néha csak azért nem törődnek önnel, mert szinte nem is tudják, hogy ön létezik.