Beköszönthet a várva várt szerelem a Rák életébe

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

A megérzései azt súgják, kedden nagy reményei fognak valóra válni. Ez így is van, de nem teljesen és nem egészében. Örüljön a részeredménynek is, a többi majd meglesz később. A lényeg, hogy úton van.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Ne essen kétségbe, ha valami nem úgy alakul, ahogy azt ön elképzelte. A változás mindig váratlanul csap le önre, és ez bizonyára most is így van. Inkább azt keresse, mi lehetne, nem azt, hogy mi maradt el. Legyen figyelmes!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Kedden minden pletyka megtalálja, fő információs központja lehet a munkahelyének. Csak arra vigyázzon, hogy ne akarja a saját javára forgatni a lapokat. Könnyen az intrikus szerepkörben találhatja magát. Ez nem válik a javára.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Ha szingli, akkor ma valaki kéretlenül is összehozná valakivel. Ez önnek egyáltalán nincs ínyére, pedig utólag be kell majd látnia, hogy nagyon is igaza volt a „közvetítőnek”. Ha elengedi az ellenérzéseit, beláthatja, hogy az illető valóban önhöz illő személy.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ma elkeserítheti egy vita, amit a párjával, szeretteivel kell folytatnia. Sok múlik azonban az ön belátásán is. Ha pedig végképp nem bírnak dűlőre jutni, meg kell fontolni, hogy elengedje ezt az egészet.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Valakivel kapcsolatban titkolja a valódi érzéseit. Talán valami rosszul értelmezett szemérmesség vagy taktikusság miatt, de mindenképp rosszul teszi, ha így van. Fedje fel az igazi érzéseit! Most igazán értő fülekre talál.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Munkahelyi változások borzolhatják kedélyét. Ne üljön fel a szokásos félelemből táplálkozó pletykálkodásnak. A változás akár a javára is válhat. Bízzon az erejében és a tudásában. És tegyen róla, hogy mások is bízzanak önben!

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Ha még friss a kapcsolata, most úgy érzi, valamiben mégiscsak alatta marad az elvárásainak a másik. Próbálja meg megnyitni a szívét, és befogadni a másikat olyannak, amilyen valójában. Talán nem baj, ha nem minden az elvárások szerint történik. Tegye félre a sablonokat!

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Veszekedésre, vitatkozásra kerülhet sor ma a párjával vagy a testvérével. Ne hagyja, hogy az indulatai elsodorják. Mondja ki, ami a lelkét nyomja, de hallgassa meg a másik érveit is. Így termővé válhat a vita.

Bak (12. 22.–01. 20.)

A bolygók most épp valamilyen bölcs kompromisszumra, apróbb lemondásra kényszeríthetik. Ne rettenjen meg, ez a lemondás sokkal többet adhat önnek, mint amennyit elvesz. De az majd csak később világosodik meg, mit is hoz kárpótlásul.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Egy hirtelen pénzügyi döntés kedden éppúgy hasznot, mint veszteséget is jelenthet. Nem biztos, hogy egy mai baráti ajánlat egyértelműen javára válik. Sok múlik az önismeretén. Azért a pénzügyeket illetően inkább ne ma döntsön.

Halak (02. 19.–03. 20.)

A hétfői zaklatottság után kedden végre nyugalmasabb napra számíthat. Sok mindent befejezhet és elvégezhet, amire az elmúlt időszakban nem jutott ideje. A kiteljesedés örömmel tölti el. És nemcsak ön van így ezzel, hanem főnöke is.