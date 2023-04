A Bikánál elszakadhat a cérna – már megint más helyett dolgozik

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon pörgős napja lesz csütörtökön, számítson rá, hogy rohanni fog egész nap. Az egyik feladatot megoldja, már jön is a következő. Szerencsére önnek nincs baja a pörgéssel, sőt, tulajdonképpen még élvezi is!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Önre hárul megint az a nem túl megtisztelő feladat, hogy más munkáját elvégezze. A fanyalgás helyett nézze a jó oldalát: van lehetősége a bizonyítására annak, hogy ön többre is hivatott. Akár elő is léptethetik ezért majd egyszer.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Minden lehetősége megvan arra, hogy újra vidámsággal töltse meg az életét. Valószínűleg teljesen új helyen találja önt a mai nap. Az újdonságok jó oldalát nézze: még ha ehhez változtatni is kell a szokásain.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hajlamos lehet csütörtökön arra, hogy megszakadjon a munkában. Nem kellene azonban mindent úgy a szívére vennie. Inkább halogassa a dolgokat kicsit, mert most tényleg jogos az ellenállása. Hátha később nem is úgy lesz, hogy ennyi munkája legyen.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A párjával való nézeteltérést most felhasználhatja arra is, hogy a kapcsolatukat alapjaiban megújítsa. Ha nem alakul minden úgy, mint ahogy eltervezte, abban talán ön is hibás. Most az egyszer még ezt is képes lesz belátni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma aztán nagy szüksége lesz ma a diplomáciai érzékére! Valaki anyagi értelemben csőbe akarná húzni, de ezt nem szabad hagynia! Viszont arra is szüksége lehet, hogy a jó kapcsolatot meg tudja tartani. Ravasznak kell lennie, hogy ez sikerüljön.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ne idegeskedjen, ne kapkodjon, és főleg ne sírjon az elszalasztott lehetőségek után! Semmi nincs veszve ugyanis. És ezzel a kesergéssel éppen azt akadályozza meg, hogy új reményeket táplálhasson. Inkább vágyakozzon az aggodalmaskodás helyett!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Erőlködés helyett próbálkozzon inkább azzal, hogy mértékletességet tanúsít. Minél inkább a fizikai erejét, vagy a hatalmát fitogtatja, annál kevésbé érhet el sikereket. Inkább a szellemességében bízzon! Az jobban bejöhet!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön igazán nem ismeri azt a szót, hogy „lehetetlen”, és bármilyen kihívást is hozzon az élet, csak azt nézi, hogyan lehet megoldani. Akkor is, ha az nem az ön személyes ügye. Sokan lehetnek hálásak önnek, reméljük, nem is felejtik el megköszönni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Valamiféle csalódás érhette, ami miatt kevesebbje lett egy illúzióval. Ám az a tudás, ami most van önnek, nagyobb kincs. Arra legalább lehet alapozni. Minden, amit ma tesz a nyilvános kapcsolataiért, duplán kamatozhat önnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nagyon komoly segítséget kaphat valakitől. Az illetőnek van két jó mondata, amivel kizökkenti a megszokott kerékvágásaiból a gondolkodását. Ez a megújulás pedig most nagyon jót tesz önnek és a terveinek is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Jó nap ez a mai arra, hogy tisztázzon bizonyos félreértéseket a feletteseivel. Például olyan alapvető dolgot, mint a munkaköri feladatok, avagy a fizetés, vagy a legrosszabb esetben a végkielégítés.