Milyen típusú szíved van? Horoszkópod ezt is elárulja!

Teljesen természetes, ha az embert befolyásolják az érzelmei, ám ezek az érzések meglehetősen egyediek. Abba, hogy miként reagálunk, átvitt értelemben milyen a szívünk, beletartozik a gyermekkorunk, a múlt tapasztalatai, a szülői mintáink, műveltségünk és neveltetésünk, hogy csak néhányat említsünk. De van egy másik tényező, ami hatással van világlátásunkra, ez pedig a csillagjegyünk.

Az élethez való hozzáállásod az asztrológia is befolyásolja. (Fotó: Shutterstock)

A Kos aktív és hatalmas szíve van, amely mindig keresi a kihívásokat. Spontán, kalandvágyó és bátor vagy, soha nem félsz kockáztatni. Nem torpansz meg akkor sem, ha nehéz helyzet adódik, ahogy a kezdeményezéstől sem riadsz vissza. Nem tudsz nyugton maradni, mindig keresel valami izgalmas programot! Jó vezetői képességekkel vagy megáldva, az élet minden versenyét megnyered. Nem a hírnév vagy a pénz után futsz, az álmaid váltod valóra!

A Bika hűséges, kitartó és óvatos szívvel van megáldva. Állandóan a szerelmet kutatod és készen is állsz az elköteleződésre: őszinte vagy és hűséges, ugyanakkor következetes. Bárki rád bízhatja az életét, nyugodt, stabil és türelmes természeted van. Nem mindenkit engedsz közel magadhoz, de az intim partnered megismeri a merész és szenvedélyes oldalad. Egyesek szemében fukarnak tűnhetsz, pedig te csak keményen dolgozol, hogy a vágyott életet biztosíts magadnak és szeretteidnek.

Az Ikreknek alkalmazkodó és gyermeki szíve van, tele kíváncsisággal. Remek kommunikációs készségekkel vagy megáldva és tájékozott vagy. Az önbizalmad csak úgy sugárzik, mi több, a természetes varázsod részévé válik. Szellemes vagy, szeretsz felfedezni. Nem tudsz túl sokáig egy dologra összpontosítani, de ez a tulajdonság alkalmazkodóvá és nyitottá tesz. Mindenhez rugalmasan állsz hozzá, könnyen megbirkózol a változásokkal.

A Rák intuitív, rugalmas és gondoskodó szívű, ugyanakkor romantikus alkat. Érzelmeid a legjobbat hozzák ki belőled, egy kapcsolatokban sokkal többet adsz, mint amit vársz. Nagylelkűséged határtalan, de nem vagy naiv, azt senkinek sem hagyod, hogy kihasználjon! Annak ellenére, hogy az érzelmeket helyezed előtérve, erős vagy és nehéz összetörni a szíved!

Az Oroszlánnak nagylelkű, impulzív és magabiztos szíve van, amely szeretni akar és szeretve lenni. Legyen szó ragyogásról, magabiztosságról és bájról, neki mindene megvan! Bárhová is mész, a figyelem rád irányul és bár büszke vagy, mindezek mellé nagylelkűség is társult. Társaságkedvelő vagy, de azt utálod, ha valaki belemászik a személyes teredbe. Ambiciózus, szenvedélyes, eltökélt természetednek van egy meglepően gyengéd oldala is.

A Szűz gyakorlatias és őszinte szívvel van megáldva, amely hisz a szerelemben. Szerény vagy és figyelmes, mindig tanulnál valami újat. Magas követelményeket támasztasz, tökéletességre törekszel. Lenyűgözően szorgalmas vagy, nem jellemez lazaság, az élet minden területén komoly erőfeszítést teszel céljaid elérése érdekében. Gondoskodsz szeretteidről, megpróbálod megkönnyíteni az életüket.

A Mérleg romantikus, kreatív és idealista szívű, mindenben a szépséget és a harmóniát keresi. Ismert vagy a tisztesség, az igazságosság és a béke iránti vágyadról, az életed minden területén keresed a szépséget. Utálsz mindent, ami elnyomáshoz vezet, legyen szó verekedésekről, nehéz helyzetekről, szegénységről vagy bármiről, ami nem az egyensúlyt tükrözi. Az égiek bájjal és kifinomult ízléssel ruháztak fel téged. Hűséges vagy és elkötelezett a családod iránt.

A Skorpiónak titokzatos, ám gondoskodó szíve van, tele szenvedéllyel. Intuitív vagy és határozott, ami miatt ridegnek tűnhetsz azok számára, akik nem ismernek igazán. Gyakran félreértenek és azt gondolják rólad, hogy idegenkedsz a szerelemtől és a romantikától, pedig te is gyengédségre vágysz. A kapcsolatodban értékeled a hűséget és az odaadást. Tele vagy új ötletekkel, ezt az ágyban is megmutatod kedvesednek.

A Nyilas nem hajlandó megelégedni kevesebbel, mint ami a legjobb neki. Olyan ember vagy, akit nem lehet szűk határok közé szorítani, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Szabadlelkű vagy, ragaszkodsz a függetlenségedhez. Csak úgy pezsegsz az energiától és az optimizmustól, mindig keresed a lehetőségeket az önfejlesztésre. Humorérzéked, emberismereted és kommunikációs készséged miatt népszerű vagy, de ha kell, akkor brutálisan őszinte is tudsz lenni.

A Baknak ambiciózus és meggyőző szíve van, amely megértésre vágyik. Csendes, materialista, célorientált és kitartó a természeted. A kapcsolatodban gondoskodó, hűséges és toleráns vagy. Olyan hajthatatlan erőt képviselsz, amely nyomás alatt virágzik és könyörtelenné tesz a személyes és szakmai céljaid elérése érdekében. Csendben dolgozol és hagyod, hogy a sikered keltsen zajt.

A Vízöntő egyedülálló, különc és fantáziadús szívvel rendelkezik, amely másokért dobog! A személyiséged meglepő, ritka, egyedi és váratlan, tehát úttörő vagy és nem bánod, ha megszeged a mintákat és szabályokat. Együttérző és kedves lényed van, mindig kíváncsi vagy arra, mit tehetsz a közösség vagy akár az emberiség érdekében. Utálod az egyenlőtlenséget, olyan jövőről álmodozol, ahol minden igazságos. A kommunikációban nyers vagy és őszinte.

A Halak érzelmes, szentimentális típus. Nemcsak sok érzelem dúl benned, hanem az érzékenység, a képzelet, az intuíció és az együttérzés energiája is körülvesz. Kreatív lélek vagy, aki belemerül az érzéseibe, és társadalomábrázolásokkal áll elő a művészeten keresztül. Értékeled a kapcsolatokat, és magasra teszed a lécet, ha barát- vagy társkeresésről van szó.