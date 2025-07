Kettészakad az ország: hidegfront érkezik, mégis marad a hőség

Erős szelekkel kísért hidegfront jellegű terhelői hatások a frontérzékenyek esetében váltják ki a szokásosnál is erősebb panaszokat. Megjelenik a vérnyomás nagymértékű ingadozása, szívelégtelenség, légzési nehézségek. Idegrendszeri következményei is lehetnek, sokan ingerültebbek, fáradtabbak, vagy akár agresszívebbek is lehetnek. Ez nagyon rossz lesz a hétvégi közlekedési veszélyek szempontjából is