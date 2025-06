Monumentális LEGO kiállítás nyílt játszóházzal Budapesten-mutatjuk, miket lehet megcsodálni!

A legnagyobb LEGO kocka modellekből álló kiállítás és egy korlátlan ideig használható játszóház is várja a kicsiket és a nagyokat a Lurdy Házban. Mutatjuk a június 27-én nyílt LEGO kiállítás legizgalmasabb elemeit!

Hatalmas modellekből álló LEGO kiállítás nyílt Budapesten. Fotó: kockakiallitas.eu

Hatalmas területen hatalmas LEGO modellek várják a látogatókat

A legendás, legnagyobb LEGO modellekből épült kocka kiállítás visszatért a Lurdy Házba egy új, soha nem látott és még látványosabb bemutatóval, ami csak június 27-től augusztus 31-ig lesz látogatható! 1500 m²-en több mint 100 makett és sok száz modell, illetve egy játszóház is várja az érdeklődőket.

Nem csak a gyerekek játszhatnak a játszóházban A modellkiállítás nemcsak látnivalókat kínál, hanem a Fun Park játszóház területét is, ahol minden látogató, felnőttek és gyerekek egyaránt számtalan saját modellt építhetnek. Emellett a legkisebbek számára egy DUPLO játszótér is rendelkezésre áll. Megismételhetik modelljeinket, új terveket készíthetnek, és akár rajzolhatnak vagy írhatnak is a LEGO kockákkal.

Mindenki megtalálhatja a saját kedvenceit LEGO-ból

A monumentális kiállítás területét különböző tematikák szerint osztották fel. Van Star Wars ihlette zóna, életnagyságú szuperhősökből és mesehősökből álló rész, a világ legismertebb épületeit bemutató terület, láthatnak az érdeklődők víz alatti világot is LEGO-ból megépítve és interaktív, oktató diorámák is helyet kaptak a kiállításom.

Ezek a LEGO kiállítás legizgalmasabbnak ígérkező elemei

Bemutatásra kerül többek között egy 2,5 méter magas Red Hulk, egy hatalmas Harry Pottert ábrázoló építmény, ami 20.000 kockából áll, egy két méteres Grinch és egy történelmi toreador is, aki készen áll bármely bikával szembeszállni. Látható emellett egy A Gyűrűk Ura fekete lovasai által ihletett figura, a New York-i Brooklyn híd, a Burj Khalifa LEGO-bó, a titokzatos E.T. és a Disney hercegnők varázslatos világa is.

Ezek a kiállítás legnagyobb attrakciói

A kiállítás két kiemelkedő látványossága közül az egyik az a 7 méter hosszú, 700.000 kockából épült hajó, ami a King of the Seas nevet viseli, és amit a világ legnagyobb óceánjáró hajói ihlettek. A másik pedig egy életnagyságú rally autó 1:1 méretarányú, fél millió LEGO kockából épített változata.