Jó hírt közölt Szentkirályi Alexandra: ez rengeteg embert érint

„Jó hír a budapestieknek és az agglomerációban élőknek is!” – írja Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzésében péntek délelőtt.

Szentkirályi Alexandra jó hírt közölt a budapestiekkel és az agglomerációban élőkkel (Fotó: Markovics Gábor)

S hogy miről is van szó? A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője elárulja: „A kormány kifizeti a főváros új CAF villamosait, megemeli a finanszírozási keretet és a H5-ös HÉV-et is felújítja! Az 51 új villamosra 54 milliárd forintot ad a kormány Budapestnek. Ezek a villamosok még mindig a Tarlós István alatt, általunk kötött, előnyös szerződés alapján érkeznek. Érkeznek is, és velük együtt a számlák is, a főváros ugyanakkor elherdálta minden pénzét és ki sem tudja fizetni őket. Ezért kell ismét a kormánynak helytállnia Budapestért.”

Majd így folytatja Szentkirályi Alexandra: „De nem kell aggódni, mi büszkék vagyunk Budapestre és nem hagyjuk cserben – hiába akadályozzák Brüsszelben a fejlesztéseket, hiába tartják vissza politikai alapon a pénzeket. Legalább minden budapesti láthatja, mi lenne, ha a kormány nem állna ki a magyarokért és Brüsszelre lennénk utalva. Ennek fényében különösen nagy és közös sikerünk, hogy ezek a villamosok márpedig megérkeznek Budapestre, hogy a legforgalmasabb, H5-ös HÉV végre megújulhat és, hogy 50 milliárd forinttal több jut kormányzati közlekedési fejlesztésekre! Ezeket a pénzeket sem Vitézy vagy Karácsony intézte el a budapestieknek! Hajrá, Budapest!”