Valóságos csoda: hat napig volt saját kocsija roncsának foglya egy édesanya

Csodával határos módon túlélte egy édesanya azt, hogy kocsijával súlyos autóbalesetet szenvedett, miután elaludt a kormánynál, majd hat napig a roncs foglya maradt az Amerikai Egyesült Államokban, közelebbről az indianai Brookban. Brieonna Cassell a drámai eset során mindkét lábát és csuklóját is eltörte. A 41 éves nőre csak közel egy hét múlva talált rá egy munkás, aki a roncsot megpillantva hívta a hatóságokat. A kiérkező tűzoltók is meglepődtek, amikor rájöttek, hogy az édesanya még életben van. A nő szerencséje annyi volt, hogy a jármű egy tónál balesetezett, ő pedig nagy nehezen bele tudta mártogatni a pulóverét a vízbe, amit így meg tudott inni, így elkerülte, hogy szomjan haljon.

Három gyermeke eltűntként kereste az édesanyát, aki közel egy hétig volt a saját kocsijának foglya Fotó: GoFundMe

Az anyát a kórházba szállították, majd azonnal megműtötték. A nő túlélése egyébként több szempontból is csoda, hiszen étlen-szomjan, súlyos sérülésekkel hevert a roncsban, ráadásul éjszakánként -3 fok alá kúszott a hőmérséklet, így a kihűlés is fenyegette – számolt be az esetről a Mirror.