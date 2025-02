A készpénz szabadságkérdés, ez az igazi biztosíték

A kormányfő az évértékelőn úgy fogalmazott, hogy a készpénz szabadságkérdés. Mint mondta, lehet, hogy a digitális pénzé a jövő, de az igazi biztosíték a készpénz, nem akarunk a bankok rabszolgái lenni.

„A készpénz a tiéd, a bankkártya a bankoké. Várjuk Lázár János parlamenti indítványát”. Ahogy pedig korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozott: „mindenkinek ugyanolyan joga van készpénz használni, mint bankkártyát.

A kormányfő úgy érvelt, a készpénzhasználat egyfajta szabadságot biztosít, hiszen lehetővé teszi a bankrendszer kikerülését, ezért a nemzetközi nyomás ellenére alkotmányos védelmet kell neki nyújtani.

A kezdeményezésről annyit tudni, a korábbi célok között az szerepelt, hogy a készpénzhasználatot alkotmányos alapjogként kívánják rögzíteni, el akarják érni, hogy a kistelepüléseken is kötelező legyen a bankoknak ATM-eket üzemeltetni, a készpénzfelvételt korlátozás nélkül ingyenessé tennék.

Sokat beszélünk a digitális fizetés fontosságáról és hogy milyen jó, hogy egyre többet fizethetünk digitálisan, amely ráadásul segít fehéríteni a gazdaságot is. Ugyanakkor

nem mindenki szeret bankkártyával fizetni,

nem is feltétlenül van mindenkinek, bár ez ma már ritka,

nem is mindig működik a terminál és

nem is minden kereskedő örül neki, hiszen a banki fizetés számukra költséget jelent

– összegezte az okokat Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szenior makrogazdasági elemzője a Világgazdaságnak. Maga az intézkedés tehát jó arra, hogy a készpénzes fizetés fennmaradjon, de az valószínűleg azért nem cél, hogy millió tranzakció történjen készpénzben.

A kockázatot szerinte a szürkegazdaság élénkülése jelentheti, így a készpénzhasználat nem jelentheti azt, hogy több tízmilliós tranzakciókat is lehetővé kell tenni készpénzben.

Ingyenes készpénzfelvétel: megemelhetik az összegét

Az ingyenes készpénzfelvételi limit növelése az elmúlt években többször szóba került. Ez a bankok számára költséget jelent, a tranzakciós illetéket ezután is fizetni kell, így nyilván nem lelkesednének érte és nem is telepítenének emiatt több ATM-et. "Az ingyenes készpénzfelvétel határának emelése alapvetően döntés kérdése, ezt nem zárom ki az intézkedés alapján, de nem is vehető biztosra" – hangsúlyozta az elemző.