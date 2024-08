„Utolsó üzenetében azt mondta, le fog ugrani a Szabadság hídról!” – eltűnt férjét keresi Ildikó – Videó

Videóüzenetben is keresik azt a 31 éves férfit, akinek még augusztus 4-én veszett nyoma Budapesten. Kozak Jakub üzenetben elbúcsúzott a feleségétől, Ildikótól és taxival elment otthonról, mondván, hogy leugrik a Szabadság hídról. Felesége azóta a várost járja és a rendőrökkel együtt keresi párját. Elkeseredettségében videóüzenetet is közzé tett, hogy minél hamarabb megtalálják és hazahozzák a férfit.

Így keresik az eltűnt férfit – Fotó: Facebook

A férjem augusztus 4-én időzített üzenetben azt küldte, hogy nagyon el van keseredve és le fog ugrani a Szabadság hídról

– kezdte üzenetében Ildikó, aki azt is tudatta, hogy a férfi rendelt egy taxit – nem a házuk elé – és megvárta, hogy elaludjanak, majd elment otthonról. Később, 6 óra 36 perckor kiszállt a Fővám téren. A rendőrség is nagy erőkkel keresi és a vízi rendőrség is.

Megosztjuk a képét és ha látják őt, kérem tartsák szóval és hívják a mentőket! Mindenhol a hídon odaírom, hogy jöjjön haza. Nagyon várja haza az egész család. A családja külföldről ideutazik… Ő egy lengyel, német állampolgár. A rendőrség azt mondja, hogy abban az idővallumban, amikor ő idejött és én telefonáltam nekik, aközött nem látták, hogy ő leugrott volna, ezért akárhol lehet a városban! Segítségre van szüksége! Kicsit beszél magyarul, megérteti magát. Tudja hol lakunk, haza tudna találni. A mobilját, a kulcsait, a pénztárcáját és az iratait is otthon hagyta. Olyan üzenetet hagyott, amiben leírt mindent, hogy kell csinálnom, a jelszavait. Szeretnénk, ha hazajönne, mert nem szeretnék nélküle élni!

– zárta a kétségbeesett asszony.

Jakub 178 centiméter magas, barna hajú és kék szemű, fehér ingben, kék farmerben és sportcipőben látták utoljára a Szabadság hídon. Ha valaki látta, azonnal hívja a 112-es telefonszámot!

Ha segítség kell: Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Itt tudod megnézni Ildikó videóüzenetét: