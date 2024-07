Jó hírt hozott Orbán Viktor, nem akárkivel találkozott

A Ripost is beszámolt róla, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor jelenleg fontos békemissziót folytat, aminek keretein belül a békéről tárgyal a világ vezetőivel. Találkozott már Ukrajna elnökével, Zelenszkijjel, illetve Oroszország elnökével, Putyinnal is, most pedig egy újabb kiemelten fontos politikai figurával sikerült tárgyalnia: az Egyesült Államok volt elnökével, Donald Trumppal.

Orbán Viktor / Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Tárgyalás Trump elnök úrral a békéről. A nap jó híre: ő meg fogja oldani!

– írta Orbán Viktor a poszthoz, amit alább lehet megtekinteni.