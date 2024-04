A hét második felében nem lesz köszönet az időjárásban, a fél országra figyelmeztetést adtak ki

Végre újra visszatér a meleg, tavaszias idő, és most már várhatóan velünk is marad hosszútávon is. Kedden derült idő várható, szinte zavartalan lesz a napsütés. Csapadékra szerencsére egyáltalán nem kell számítanunk. A délkeleti szél marad csak élénk a hét elején. A hőmérséklet 24 és 26 fok közötti nyárias meleggel búcsúztatja az áprilist.

A hét közepén még szikrázó napsütés várható /Fotó: Sascha Steinbach

Május elsején sok napsütés ígérkezik, és csak délután jelenhet meg kevés gomolyfelhő. Az északkeletire forduló szél megélénkül, és ezzel egy pár fokkal hűvösebb levegő éri el hazánkat, délután már maximum csak 22 fok valószínű.

Csütörtökön és pénteken gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, és mindkét nap előfordulhatnak elszórtan záporok, néhol akár zivatar is lehet. 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

A hét második felére a fél országra citromsárga figyelmeztetést adott ki a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. a zivatarok miatt. Az alábbi térképen láthatjátok, hogy melyik megyékben kell tartani a zivataroktól: