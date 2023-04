A tavasz a csillagjegyekre is jó hatást gyakorol, induljon kalandozni a Vízöntő

2023. április 22.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szombat igencsak vidámra sikeredik, jól alakul minden, amit tervezett. Főként, ha nem is hagyja elrontani a kedvét, mert délután azért adódik egy incidens, ami bosszantja. Meg kell hagyni másoknak a szabadságát arra, hogy hibázzanak, nem dönthet mások helyett.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Romantikus napra számíthat szombaton. Persze életkorától, helyzetétől függ, hogyan éli ezt meg. Talán egy rég látott szerelem tér vissza önhöz, vagy csak különlegesen jól sikerül az este a párjával. Készüljön gyertyafénnyel!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma ismét hajlamos kirúgni a hámból, és túlköltekezi magát. A plázában vagy a piacon valami különösen önnek valót találhat, amit képtelen otthagyni. Holnap lehet, hogy megbánja a vásárt. De holnapután már nem.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Úgy érzi, a családjában az ön véleménye számított eddig a legkevésbé, és most egyre inkább próbál megerősödve hangot adni a személyiségének. A többieket ez egy kissé frusztrálhatja. De néha ön is lehet erős, és állhatatos magához.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ez az ön napja! Sok idő múltán ismét a sors kegyét tapasztalhatja magán. Valaki a tenyerén hordozza önt, és mindent megtesz azért, hogy a kedvében járjon. A szívében is tavasz van.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne bosszantsa fel magát mások kicsinyességén és rosszindulatán! Ezzel csak azt érheti el, hogy a végén ön is közéjük fog tartozni érzelmileg. Ön felette áll az efféle utálkozásnak. Akkor meg miért merülne mégis bele?







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szuper napra számíthat, amikor még valami szívet melengető élményben is része lesz. Lehet, hogy önt lepi meg valaki egy igazán telitalálatos ötlettel, programmal, bármivel, vagy ön okoz valakinek különleges meglepetést.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Időnként úgy tűnik, hogy az uralkodói ambíciói nem ismernek határokat: néha már úgy beszél a párjával, mintha az nem is a társa, hanem a beosztottja lenne. Ha ön a nagy szabadság híve, akkor adja ezt meg a másik félnek is! Különben miről is beszél?







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A jókedve ragadós: ön álmodozó, égben járó lelkületű. Ma sem felejtette otthon a felhőjáró cipellőjét. Egyesek rosszallják, de mások csatlakozni fognak önhöz, és igazán bearanyozza a napjukat ezzel a jó hangulattal.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Bak jegyűek végre a naposabb oldalát látják a kapcsolatoknak, legyen szó a társukról, vagy egyéb viszonyról. Hirtelen, meglepő változások is előfordulhatnak, váratlan találkozás vagy különös fordulatok révén.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Utazni, menni, kalandozni vágyik: aligha bír ma az otthonában ülni. De miért is tenné, amikor az idő szép, és még ráérős ideje is van. Hívjon meg egy-két barátot, ismerőst is a túrára. A természet feltölti jókedvvel, energiával.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ne álljon ellen a különös ötleteknek! Az újdonság varázsa ma akkor is magával ragadja, ha egyébként a kiszámíthatóságot kedveli. Hirtelen ötlettel akár el is utazhat egy másik városba.