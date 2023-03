„Nincs, aki ne gyászolná Zolit" – Otthonában lőtte magát főbe a biharugrai férfi

A tragédiáról elsőként a Beol számolt be: a lap úgy tudja, hogy a férfi csütörtökön, saját otthonában, nem sokkal éjfél előtt lőtte főbe magát. Értesüléseiket a rendőrség is megerősítette, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt is közölte, hogy mivel a férfi önkezével vetett véget életének, az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

A férfi saját otthonában végzett magával - Fotó: Pexels

A helyieket sokkolta az eset, az apró községben ugyanis mindenki ismerte és szerette az áldozatot, Sz. Zoltánt. Nem értik, mi történhetett, a férfi ugyanis közkedvelt volt, mindenkinek segített:

Nagyon jó ember volt, egyszerűen döbbenten állok a történtek előtt. Amióta megtudtuk, nem térünk magunkhoz. Zolit nem volt, aki ne szerette volna, hiszen segítőkész volt, bárkinek segített, aki csak megkérte rá

– mesélte lapunknak egy helybeli. Hozzátették, nem tudják, hogy pontosan mi okozta a tragédiát:

Mi látásból ismertük Zolit, külső szemmel pedig nem látszódott, hogy ilyen indulatok dúlnak a lelkében. Mi csak azt láttuk, hogy mindig kedves, segítőkész és mosolygós. Ha csak sejtettük volna…

– ingatta a fejét szomorúan egy másik ismerőse.

Nagyon sajnáljuk, hogy meg kellett hoznia ezt a fájdalmas döntést, teljes szívvel mondhatom, hogy az egész település egy emberként gyászolja őt, szerintem nem lesz olyan, aki ne menne el a búcsúztatására. Itt nem találni szerintem olyat, aki ne szerette volna, sokaknak pedig még nagyon jó barátja is volt. Reméljük, hogy akármi is indította el ezen a szörnyű úton, már megnyugodott a lelke

– szögezte le a férfi.