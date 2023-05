Tündéri fotók! Megmutatta kislánya arcát Szőcs Reni

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, nemrég megszületett Szőcs Reni első gyermeke, akinek az énekesnő most az arcát is megmutatta.

Szőcs Reni kislánya már háromhetes Fotó: Ripost

A TV2 sztárja 11 nappal túlhordta a kis Améliát mielőtt a karjaiba vehette volna, a szülőszobán pedig férje végig mellett volt.

Kedden mentem be a kórházba, és az orvosom úgy döntött, hogy első körben enyhe gyógyszeres rásegítéssel próbálja meg rábírni Améliát arra, hogy elinduljon. A doki azt mondta, hogy ez a folyamat napokon át is tarthat

– mesélte még szülése után a Borsnak Reni kislánya „késéséről”.

A Star Academy egykori győztese most egy hosszabb poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán, annak apropóján, hogy kislánya három hetes lett. A bejegyzésben Reni az eddigi szülői tapasztalatait osztotta meg a követőivel.

(…) Milyennek kell lennie egy jó babának? Nem volt még gyermekem, így nem tudom pontosan, kinek mi a jó, de nekem ő az! Bármennyire legyenek hasfájós esték, és bármennyire azt érzem néha, hogy már sehogy sem jó neki, és már mindent megtettem, mert egyszer csak úgyis megnyugszik a mellkasomon vagy az édesapja mellkasán. Mert mi itt vagyunk neki, ránk számíthat, és akarom, hogy ezt tudja, hisz neki csak ennyi kell

- írja az énekesnő. Reni arra is kitért:

Ő csak rád számíthat, eddig ott volt a pocidban, védve mindentől, most meg meg kell szokja a külvilág dolgait. A kis gyomrának új az étel, a kis bőrének új a szellő.. és úgy tovább. Biztos vagyok benne, hogy a gyereknevelés teli van hullámvasúttal, de többet ad mint bármi más! Tudom, hogy sok kihívásba ütközik minden szülő, de erősek vagyunk! Én is a szépet akarom viszontlátni, a többi megerősít. A férfiaknak meg azt üzenem, hogy legyenek ott a párjuk mellett, mert lelkileg nagyon nagy szükségük van rá! Én éreztem, hogy szükségem van a támogatásra, a hormonok megvicceltek rendesen, mindentől elpityeredtem, egyszerűen potyogtak a könnyeim.

Végén még azt is hozzátette, hogy csak annyit akart ezzel a bejegyzésével tudatni, hogy a „kis porontyuknak” nem kell más csak szeretet, türelem és a szülei.